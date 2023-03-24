'Vatandaşlarımızın partimize teveccühü çok yüksek’

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak genel seçimlerde Yeniden Refah Partisinin çok iyi bir oy alacağına inandıklarını ifade ederek “Vatandaşlarımız, Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ı ve ekibini kötü gidişatı kurtaracak tek yol olarak görüyor” dedi.

“BİZ, AİLE OLARAK HER ZAMAN RAHMETLİ HOCAMIZIN YANINDA YER ALDIK”

Aday Adayı Salih Satıcı; “2010 yılından itibaren Elazığ’da ticaret yapıyorum. Elazığ’a hizmet etmek için bu yola çıktım. Yeniden Refah Partisini neden tercih ettim. Biz, aile olarak rahmetli hocamızın ilk yola çıktığı zamandan beri yanında yer alıyoruz. Aile olarak her zaman biz Refah Partisi saflarında yer aldık. Aile büyüklerimizden de bu dava için bedel ödeyenler oldu. Bize düşen şimdiye kadar aile büyüklerimizin taşıdığı bu şerefli bayrağı biz alarak en uç noktaya taşımaktır”

“TEK AMACIMIZ HİZMET”

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Karma Oda seçimleri yürüttüğümüz zaman sağ olsun esnaf abilerimiz ve kardeşlerimiz, bizlere çok büyük destek verdiler Allah kendilerinden razı olsun. Oda başkanlığı adaylığından vekil adaylığı süreci şu şekilde başladı. Aile büyüklerimizle, dostlarımızla ve kanaat önderlerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde vekil adayı olursak veya vekil olursak ilimize daha büyük hizmetler yapacağımıza kanaat getirdik. Ve yola çıktık Allah yolumuzu açık etsin. Bizim, tek amacımız ilimize hizmet yoksa bizim Allah’a şükür hiçbir ihtiyacımız yok işimizde gücümüzdeyiz”

“İLİMİZDE KOORDİNE EKSİĞİ VAR”

Salih Satıcı; “İlimizde koordine eksikliği çok, öncelikle bunu sağlamamız gerekiyor. İlçelerimizin sorunları çok örnek verecek olursak, Maden ilçemizin konut sorunu var. İlçelerimiz bitmek üzere, biz sorunları çözmek için Yeniden Refah Partisinden vekil adayı olduk.

Bizim sahada yaptığımız çalışmalarda şahsımızın bir yerlere gelmesi için değil. Şehrimizin bir yerlere gelmesi için mücadele ediyoruz. Vekil adaylığı sürecinde yaptığımız çalışmalar şahsım adına yapılan çalışmalar değildir partimiz için yapılan çalışmalardır. Biz vekil adayı oluruz olmayız önemli değil amacımız bir kişiye partimizin amaçlarını ulaştırabilirsek biz kendimizi başarılı buluruz. Erbakan hocamıza zamanında basında sansür uygulanıyordu şimdide Fatih beye uygulanıyor. Devletin kanallarında yer verilmiyor. Bizlerde vatandaşlarımıza ulaşmak için dokunmak için koşacağız”

“BİZİM DAVAMIZ HAK DAVASIDIR”

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, “Vatandaşlarımızın bizlere ve partimize tepkisi ve yaklaşımı çok güzel bu durum da bizleri çok mutlu ediyor. Biz ideolojik bir partiyiz ve eskimeyen bir partiyiz. Rahmetli hocamız, bir konuşmasında birçok parti kaybolup gidecek ama bizim partimiz ölene dek var olacak demişti. Çok şükür parti daha güçlü şekilde yoluna devam ediyor. Bizim davamız hak davasıdır, menfaat davası değildir. Çok şükür vatandaşlarımızı gezdiğimizde olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.