 ‘Vatandaşlarımız yapılanları unutmayacak’

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal, Elazığ depremi sonrası yaşanan olumsuzluklara dikkat çekti.

Kangal; “Şehrimizde yaşadığımız acı depremin üzerinden 2 yıl geçmiş ve geçen zaman içerisinde depremin açtığı yaraların bir kısmı sarılmış bir kısmı da kanamaya devam etmiştir. Devletimizin aktardığı kaynaklar ve yaptığı hizmetler elbette görülmelidir ancak yönetim zaafiyeti ve plansızlığın yol açtığı aksaklıklar ise görmezden gelinirse, vatandaşımızın hakkı gasbedilmiş olacaktır. Depremin yıl dönümü olan 24 Ocakta yayınladığımız anma mesajında , bu süreçte vatandaşımızın karşılaştığı ve halen devam eden sorunlardan bahsetmeyi uygun görmediğimizden , şimdi burada unutmadığımız ve hemşehrilerimizin de asla unutmayacağı , canımızı acıtan durumları paylaşmak istiyoruz.

Buradan yetkililere hatırlatırız;

Bizler, Konteynerlarda bir başına hayat mücadelesi veren, yazın sıcaktan kavrulup kışın çatısı akan vatandaşlarımızı , yıkılan evlerinin parasını alabilmek için yıllarca sigorta bedeli yatırdıkları DASK yüzünden mahkeme salonlarında bekleyenleri , karşılığını ödeyecekleri TOKİ konutlarını lütuf gibi gösterip , daracık evlere insanlarımızı mahkum edenleri unutmadık.

Çekilen kuralarda yaşadığı mahalleden koparılıp şehrin farklı bölgelerine savrulan aileleri , kura çekilmesine rağmen aylarca umutla anahtarlarını bekleyenleri, taşındıkları yerlerde ulaşım sıkıntısı ile mücadele edenleri ve buralarda gidecek okul bulamayan çocukları da unutmadık.

Plansız yıkımlar yüzünden caddelerimizin zarar görmesini ve tedbir alınmadığı için vatandaşlarımızın toz toprak içinde kalmasını da unutmadık , yıkılan inşaatlardaki demire el konulmasını da, ancak bunun yanında kimin eli kimin cebinde misali yıkımlara karıştığı iddia edilen şaibeler nedeni ile Kamunun uğradığı zararları da unutmadık.

Memleketimizin daha hızlı toparlanabilmesi, yaraların daha iyi sarılabilmesi adına Afet Bölgesi ilan edilmesi teklifine red oyu verenleri de , deprem sonrası iş yapamayan esnafımıza hibe vermek yerine geri ödemeli krediye mahkum edenleri de unutmadık .

Bunları ne biz unutacağız ne de vatandaşımız unutacak, geçen yıllar yitirilen zamanlar ve değerlendirilemeyen fırsatlar hem şehrimizden hemde insanımızdan gidecek. Ancak bu millet gerektiği zaman hesap sormasını da bilecek. Sorumlular hukuk karşısında hesap verecek, görevini yapamayanlar da milletin vicdanına havale edilecek” dedi.