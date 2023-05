Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Sivrice, Maden ve Alacakaya’da esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, gittikleri her yerde AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a büyük sevgi gördüklerini belirterek; “Aziz milletimiz her şeyin farkında. Vatandaşlarımız Türkiye’yi CHP zulmüne ve terör örgütlerine teslim etmeyecektir.” dedi.

Sivrice Kaymakamını ve Sivrice Belediye Başkanını da ziyaret eden Yanılmaz, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi.

Yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yanılmaz şöyle konuştu; “Bugün Sivrice, Maden ve Alacakaya ilçelerimizdeyiz. Sivrice’den başladık. Sivrice bizim hem yaz turizminin olduğu hem kış turizminin olduğu çok önemli bir ilçemiz. Sahil ilçemiz diyebiliriz. Her şeyi ile turizme etkisi olan ve turizmi içine çeken Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde de yapacağımız yatırımlarla Elazığ'ın turizmine çok etki edecek bir ilçemiz. Bu ilçemizdeki görüşmelerimizde özellikle Plaj Köy’deki hemşerilerimizle bir araya geldiğimizde hem Gezin’e bağlanacak olan yolun hem de o bölgenin gelişmesi için istişarelerde bulunduk. Akabinde Gezin’de yine hemşerilerimizle bir araya geldik. Gezin'in Belde olduğu dönemlerdeki etkinliğine ulaşabilmesi için inşallah 14 Mayıs'tan sonra çok önemli adımlar atacağız. Sivrice temaslarımız ardından Maden'e geçtik. Elbette Maden ilçemiz geçmişte en gelişmiş ilçelerimizden biriydi. Şu anda bulunan bakır rezervinin harekete geçmesi çalışmaların başlaması Maden'i yeniden canlandıran en önemli unsurdur. Şunu da bu vesile ile buradan bütün izleyicilere anlatmak istiyorum. Maden'deki bakır rezervinin bulunma çalışmaları esasında 2015 yılında Elazığ'da bizim düzenlediğimiz Kalkınma Kurultayının bir sonucuydu. O Kalkınma Kurultayında üç tane ana sektör belirledik. Bunlardan bir tanesi madencilikti, diğeri turizmdi, diğeri su ürünleriydi. Yapılan çalışmalar neticesinde Maden’de bakır rezervi bulundu. Türkiye'nin en büyük rezervidir ve çalışmalar başladı. İnşallah önümüzdeki süreçte binlerce kardeşimiz, binlerce evladımız bu tesislerde çalışmaya başlayacak ve inşallah Maden ilçemiz o eski günlerindeki canlılığına, güzelliğine yeniden kavuşacak inşallah. Alacakaya mermeri ile meşhur olan bu ilçemizde yine köylerimizi ziyaret ettik. Hemşerilerimizle bir araya geldik. Nihayetinde bütün hemşerilerimiz ortak bir noktada birleşiyorlar. 14 Mayıs akşamı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı ve mecliste en yüksek oy oranına ulaşmış milletvekili sayısına ulaşmış Elazığ'da da Cumhur İttifakı olarak 5 -0 yapmış olan bir sonucu ortaya koyacağız inşallah. Türkiye'yi CHP zulmüne teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi PKK'ya teslim etmeyeceğiz. Türkiye'yi HDP'ye teslim etmeyeceğiz. Milli duruşumuzu, manevi duruşumuzu, milliyetçi duruşumuzu hiç bir zaman terk etmeyeceğiz diyen hemşerilerime desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben tekraren Sivrice, Maden ve Alacakaya’daki bütün hemşerilerimizi sevgiyle muhabbetle kucaklıyorum.”