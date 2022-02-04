‘Vatandaşlarımız tarlaya yatırım yapsın’

Kuzey İnşaat Rental ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, Vatandaşları gayrimenkul alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini hatırlatarak “Vatandaşlarımız için arsadan ziyade tarla yatırımları daha karlıdır. İmar görmemiş ve imara yakın bölgelerde yapılan tarla yatırımları vatandaşlarımıza 1-2 yıl içinde ciddi karlar getirecektir” dedi.

“VATANDAŞIMIZIN PARASI DÖVİZDE BAĞLI KALDI”

Salih Satıcı; “Gayrimenkul satışlarını döviz ve altın fiyatlarının dalgalı şekilde olması olumsuz şekilde etkiledi. Çünkü vatandaşlarımız, döviz fiyatlarına güvenerek yatım yaptı. Dövizin ve altının ani bir düşüşü ile vatandaşlarımızın parası dövizde bağlı kaldı. Bu nedenle gayrimenkul sektörü durma noktasına geldi. Dövizin dalgalanması nedeniyle inşaat sektörü de sıkıntıya girdi ve daire fiyatları da aşırı şekilde yükseldi”

“VATANDAŞLARIMIZ, MANTIKLI ARAZİ YATIRIMI YAPMASI GEREKİYOR”

Kuzey İnşaat Rental ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, “Gayrimenkul olarak karlı yatırım düşünen vatandaşlarımız, arazi ve tarla üzerine yoğunlaşmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü mantıklı arazi ve tarla yatırımı her zaman beton yatırımlarından daha fazla kar getirir. Sürsürü Bölgesinin ve Çayda Çıra Bölgesinin daire fiyatları bellidir. Bundan 8-10 yıl önce oralarda büyük metre kareli arazilerini satan vatandaşlar bugün olumsuz şekilde etkilendi. Her şehirde olduğu gibi Elazığ’ımız da batıya doğru gelişiyor. Hankendi Bölgesinde polis okulunun ihalesi belirlendi hemen sonrasında Organize Sanayi Bölgesi İŞGEM’in yan tarafına yapılıyor ve projesi onaylandı. Bu yatırımların yapılması buraların canlanacağını gösteriyor. Demirtaş(holpenk) Bölgesi bugün yazlık yapımı için vatandaşlarımızın yoğunlukta tercih ettiği bölge. Vatandaşlarımız, kazanç elde etmek istiyorlarsa mantıklı arazi yatırımı yapması en uygun yatırım olacaktır”.

“VATANDAŞLARIMIZ, GAYRİMENKUL DANIŞMANI SEÇERKEN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR”

Salih Satıcı; “Vatandaşlarımız, gayrimenkul danışmanı seçtiğinde güven ortamının oluşması çok önemlidir. Kesinlikle paravan firmalardan uzak durulması gerekir. Merdiven altı firmalardan uzak durulmalıdır. Bu iş ciddiyet isteyen bir iştir. Elazığ’da gayrimenkul firması haddinden fazla var. İlimizde ayrıca gayrimenkul işini korsan olarak yapanlar var. Biz korsanla ciddi mücadele etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımız, gayrimenkul alırken sözleşmelerini kesinlikle çok düzgün yapsınlar. Sözleşmenin bir örneğini alsınlar. Arazi alımlarında, vatandaşlarımız arazilerine mutlaka baksınlar. Tapularını yapmadan önce özel bir harita firmasından arazisinin yerini belirlesinler ona göre tapularını alsınlar”.

“MÜTEAHHİTLER ŞUANDA ZARAR EDİYOR”

Şuanda arsa fiyatlarının doyum aşamasında olduğunu ifade eden Kuzey İnşaat Rental ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Salih Satıcı, “Mahalle bazında arsalara giren müteahhitler inanın şuanda zarar ediyor. Ama tekrar söylüyorum, vatandaşlarımız için tarla yatırımları daha karlıdır. İmar görmemiş ve imara yakın bölgelerde yapılan tarla yatırımları vatandaşlarımıza 1-2 yıl içinde ciddi karlar elde ettirecektir” dedi.