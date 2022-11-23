İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, partisinin çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Vatandaşlarımız sorunlarını anlatacak muhatap bulamıyor” dedi.

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına konuk oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sorunlarını cevaplandıran Başkan Gürgöze, Aralık ayında yapılacak kongrede il başkanlığa yeniden aday olacağını vurgulayarak “Biz daha çok yeniyiz Elazığ için yapacağımız çok şey var” dedi.

“KONGRE SONRASI YENİDEN SAHADA OLACAĞIZ”

Başkan Görgözeler; “Delege seçimlerimiz olgunluk içinde geçti. Üyelerimiz geldiler 400 üyemizi seçtiler. Delege seçimi çok başarılı bir şekilde neticelendi. Partimizin geleceği konusunda bir yapı oluştu. Çıkan sonuç bizleri çok mutlu etti. Partimizin ilçe kongreleri de yapılıyor. Şuanda çoğu ilçe kongrelerimizi tamamladık sadece iki ilçemizin kongresi kaldı. Kısmetse en kısa sürede iki ilçemizin de kongresini yapıp ilçe kongrelerimizi bitireceğiz. Merkez ilçemizin kongresini de bu ayın 26’sında yapacağız. Daha sonrada il kongremizi yapıp kongre sürecini tamamlayacağız. Kongre süreçlerini bitirdikten sonra tekrar sahaya ineceğiz ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz daha il başkanlığında çok yeniyiz ve yapacağız iş çok oluğu için yeniden adayız. Elazığlı hemşerilerimizin bizlere olan güvenlerine layık olacağız. Vatandaşlarımızın Bizlerden beklentileri çok beklentilere de cevap vereceğiz”.

“VATANDAŞLARIMIZ, GENEL BAŞKANIMIZA GÜVEN DUYUYOR”

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler ; “Genel Başkanımız Meral Hanım çok dürüst bir siyasetçi, vatanını milletini çok seviyor. Zor dönemde İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Genel Başkanımız korkusuz, dirayetli ve tavizsiz bir insandır. Ama aynı zamanda inançlı bir kişidir. Meral Hanım Hacca gitti geldi. Hacda tuhafını helikopterle yapmadı. Normal hacca giden vatandaşlarımız gibi hacca gitti geldi. Genel başkanımız ülkesini çok seviyor onun için partimizi kurduğu günden itibaren sahalardan hiç kopmadı. Vatandaşlarımız, Meral Hanım güven duyuyorlar. Bizim partimizde, Genel Başkanımızdan üyelerine kadar herkes ülkemize hizmet etmek amacındandır. Bu hizmeti yaparken şeffaf ve kimseyi ötekileştirmeden yapar”

“BİZ VATANDAŞLARIMIZI DİNLİYORUZ”

Gürgözeler; “Göreve geldikten sonra yönetim kurullarımızı oluşturduktan sonra sahaya indik ve şimdiye kadarda sahadayız. İlk olarak ilçelerimizi ziyaret ettik. İlçelerimizde teşkilat ziyareti yapmadık esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu ziyaretlerde ilçelerimizin nabzını tutmaktı. İlçe ziyaretlerinden sonra şehir merkezine döndük Hastane Caddesinden başladık Olgunlar Mahallesine kadar esnaf ziyareti yaptık. Daha sonra yönetimdeki arkadaşlardan gruplar oluşturduk. Onlarda sokaklara kadar indiler. Onlarla birlikte şehrimizin tamamına yakını gezdik. Kısmet olursa Aralık ayında Sanayi Sitesini gezeceğiz. Biz, ziyaretlerimizde biz konuşmaktansa vatandaşlarımızı dinledik. Bu süreçte gördük vatandaşlarımız muhatap bulamadıkları için vatandaşlarımız söz verilmemiş hep dinlemişler. Biz tam tersini yaptık sadece vatandaşlarımızı dinledik. Sorunları çözmek için elimizden geleni yaparız çözemesek genel merkezimize götürürüz” dedi.