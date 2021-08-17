‘Vatandaşlarımız mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor’

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal, İl ve Merkez ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sivrice ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyarette bulundu.

Ocak 2020’de yaşanan büyük ve yıkıcı depremin merkez üssü olan Sivrice’de, deprem sonrası yürütülen çalışmaların geldiği aşama ve problemlerin tespit edilerek çözümü noktasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla incelemelerde bulunan Mehmet Kangal, Sivrice konteyner kentini de ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinleyip tespitlerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kangal;“ Deprem sonrası adeta hayalet şehir haline bürünen ilçede kalan vatandaşlar, depremin üzerinden 1.5 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen hala konteyner kentlerde yaşamaya devam ettiklerini, söz verilen TOKİ konutlarının hala yapımlarının tamamlanmadığını ve sürekli ertelemelerle teslimlerin uzatıldığını ifade etmektedirler. İlgisizlikten ve bilgilendirilmemekten şikayetçi olan vatandaşlar, çogu ağır hasarlı konutların yıkımlarının ise halen beklediğini , bu sebeple can güvenliklerinin bulunmadığını ifade etmişlerdir. Ayrıca mevcut konutların küçük m2’li olarak inşa edildiği , çocuklu ve kalabalık ailelerin kullanımına uygun olmadığını , yapılan evlerin plansız bir şekilde konumlandırılarak , adeta iç içe geçmiş binalarda aile mahremiyeti düşünülmeden gelişigüzel bir yaşam alanı oluşturulmaya çalışıldığı da ilçe halkımızın yakındığı konulardandır.

Yerel esnafın durumuna baktığımızda ise, birçoğu ticaretini sonlandırmak zorunda kalmakla birlikte, bir kısım esnafımız ise yeni yapılacak dükkanların bir an önce teslimini beklemektedir. Bu dükkanların zamanında teslim edilmemesinden dolayı yaz sezonunu kaçıran ilçe esnafı, kaybettikleri zamanın ve maddi kazancın artık büyümemesi için , ilçenin bir an önce düzene girmesini beklemektedirler.

Konteynerda kalan bir kısım vatandaşlarımızla da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde , dertlerini anlatacak kimseyi bulamadıklarını dile getirerek, hiç bir yetkilinin kendilerini ziyarete dahi gelmediğinden yakınmaktadırlar .Zor şartlar altında kendi kaderlerine terkedilmiş bir şekilde umutsuzca bekleyen vatandaşlarımız , bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini yetkililerden beklemektedirler. Yazı ayrı kışı ayrı zorluklarla dolu konteynerde yaşam sürmeye çalışan insanlarımız, bu kavurucu sıcak günlerde konteynerlerin içine dahi girememekte , kapı önlerine germiş oldukları brandaların altında serinlemeye çalışmaktadırlar. Yağışlı günlerde bir çok konteynerin tavanından suların aktığını , bu şekilde yaşam sürmelerinin artık imkansızlaştığını , önümüzdeki kış ayını da burada geçirmeleri endişesi taşıdıklarını tarafımıza iletmişlerdir.

Buradaki unutulma ve terk edilmişlik o kadar açıktan hissedilmektedir ki , konteyner kentte bulunan yönetim ofisi ve güvenlik noktası dahi boş bırakılmıştır . Sadece tabeladan ibaret olan bu birimlerin hizmet vermemesi nedeni ile, insanlarımız muhatap alabileceği görevlileri yerinde bulamamakta , asayiş konularında da büyük sıkıntı yaşamaktadırlar.

Sivrice ilçemizde gerçekleştirdiğimiz incelemeler neticesinde tespit etmiş olduğumuz bu sıkıntılı durumların hiçbirinde kendi yorumunuzu katmadan , oradaki vatandaşlarımızın nelerden muzdarip olduğunu , unutulmuş hallerinin artık hatırlanması gerektiğini ve yetkililerin bir an önce bahane değil çözüm üretmeleri gerektiğini ilgili mercilere duyurmak istiyoruz”.