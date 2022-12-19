‘Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında’

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, seçim çalışmaları hakkında bilgiler vererek “Vatandaşlarımız milletvekillerinde yeni yüzler istiyor ama Cumhurbaşkanımızın yanında” dedi.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programında açıklamalarda bulunarak seçim sürecinde en üst seviyelerine kadar çalışacaklarını söyledi.

“DEVLETİMİZ ELAZIĞ’A DEVLETLİĞİNİ YAPMIŞTIR”

Mehmet Karacadağ, “Biz, 8 aydır sahada çalışıyoruz. Devletimiz Elazığ’a devletliğini yapmıştır büyüklüğünü göstermiştir. Ama bazen yerli yerinde yapılacak projeleri doğru noktalara yapmamışız. Biz, bunların doğru noktalarını bulmamız gerekiyor. Elazığ’ın kalıplaşmış sorunlarını çözmeden yeni projelere geçersek o zaman eskide kalmış projeleri kaybetmiş oluruz. İlimizde yaşanan deprem sonrası Devletimiz gerekeni yaptı. Kısa sürede devletimiz konut sorununu çözdü. Ama küçük sorunlar tabi ki oldu. Bu sorunlar çözüldü ve çözülmeye devam ediyor. Vatandaşlarımız, milletvekillerini görmek istiyor. İlgi istiyor. Vatandaşlarımız bunları istiyor. Bunu yapmak zor bir şey değildir”.

VATANDAŞLARIMIZ: “BİZ CUMHURBAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ”

Karacadağ; “Vatandaşlarımız milletvekilliğinde yeni yüzler istiyor ama Cumhurbaşkanımızın yanında. Biz sahaya indiğimizde hangi kapıyı çaldıysak vatandaşlarımız “Biz cumhurbaşkanımızın yanındayız” dediler. Ben, sahada ne kadar çalışırsam çalışayım. Elazığ’ın hepsini yanımda tutamam. Ben yüzde 30 oy potansiyeline sahipsem yüzde 70’de Cumhurbaşkanımızın verdiği rüzgarla gücü yanıma alabiliyorum. Kimse bu doğru gerçeği göz ardı etmesin. Cumhurbaşkanımızın baskın bir karakteri var. Gerek Elazığ gerekse ülkemiz üzerinde ciddi bir duruşu var. Cumhurbaşkanımızın etkisi ile muhalefetin dediği gibi geçeceğini düşünmüyorum. İnşallah seçim sürecinde Cumhurbaşkanımız Elazığ’a 2-3 sürprizi olur ve Elazığ 5 milletvekilini de alır”.

“BİZ KENDİMİZİ ANLATIYORUZ”

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, “Biz, öncelikle kendimizi anlatmaya çalıştık. Mevcut siyaseti yapanlar bizden iki sıfır önde başlıyorlar. Biz sıfırdan başlayarak vatandaşlarımıza kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ben, 8 aydır sahada olmamın nedeni budur. Biz, şimdiye kadar çalışmalarımızı iyi yürüttük. Maden, Arıcak ve Sivrice ilçelerimizde vatandaşlarımız iç içe bir şekilde yürüttük. Şimdide Elazığ merkezde başladık. Daha sonra kalan ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz ve kendimizi anlatmaya çalışacağız. Seçim sürecinde en üst limitimizi göstereceğiz. Ben Elazığ’ seviyorum. Ben zaman şunu söylüyorum parti benim için önemlidir. Ciddi anlamda partimin başarı elde etmesini istiyorum. Ama ben her zaman Allah’tan şunu diliyorum. Benim ve memleketim için kim hayırlı ise o gelsin. Bu görevi bizden daha iyi yapacak kim varsa onlar gelsin. Allah onlara nasip etsin ki memleketimiz kazansın. Ben milletvekili olduk gittikten sonra kimseye faydam olmayacaksam. Daha sonra 5 yıl sonra tekrar buraya milletvekili olmak için geliyorsam bir yüzüm olsun. Ya da yaptığım başarılardan dolayı memleketime geleyim. Yoksa, gidip milletvekili koltuğunda oturmak basittir” dedi.