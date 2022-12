‘Vatandaşlarımız, artık partiye değil adaya bakıyor’

Eski ETSO Başkanı ve eski İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, önemli açıklamalarda bulunarak “Artık Partiler, vatandaşlar tarafından kabul görmüş kişileri aday göstermesi gerek” dedi.

Ali Şekerdağ, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programında önemli açıklamalarda bulundu.

“HER ZAMAN TALEPLER ÜZERİNE ADAY OLDUM”

Eski İyi Parti Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, “Ben siyasette hiçbir zaman ben bu işte varım demedim. Ben Ticaret Sanayi Odası Başkanı iken de AK Parti’den milletvekilliği için 2-3 kez teklif geldi. Ak Parti’den MHP’den Belediye başkanlığı teklifi geldi. O zamanın MHP İl Başkanı Oğuzhan Demir Belediye Başkanlığı için teklif getirdi ben kabul etmedim.2011 yılında Ak Parti bana milletvekilliği teklif getirdi ben kabul etmedim. Ben yeni seçilmişim iş dünyasına sözüm var dedim. Biz menfaati görüp vaz geçenlerden değiliz. Aradan 2 yıl geçti MHP’den belediye başkanlığı teklifi geldi. Onu da kabul etmedim. Ak Partiden yeni bir sonraki seçimde yeni teklif gelince kabul ettim ve Ak Partiden aday adayı olduk ne hikmetse olmadı. Nasip kısmet değeceğiz. En son belediye başkanlığı adaylığımızda ben yine düşünmüyordum. Gürsel Erol ve Yavuz Temizer’in yoğun isteği doğrultusunda aday olmayı yine kabul etmedim ama Genel Başkan Meral Akşener’in görüşmemiz neticesinde kabul ettim aday oldum. Meral Hanım bizim belediye başkanlığımızı duyurdu. En son ETSO seçimlerinde de adaylığımız söz konusu değildi. İş dünyasının talebi üzerine biz aday olduk.

“BEN HER ZAMAN VARIM”

Şekerdağ; “Ben genel merkezle görüşüyorum. Çok değerli abilerimiz var onlarla görüşüyorum. Çünkü partimizin belediye başkan adayıydım. Bu görüşmeler aday olmam için değil tabikide. Eğer benim Elazığ’a hizmet yapmam gerektiği düşülüyorsa ve listede Ali Şekerdağ bize katkı sağlar derlerse ben her zaman varım”.

“PARTİMİZ, ÇOK İYİ ADAYLAR ÇIKARMASI GEREKİYOR”

Ali Şekerdağ; “Türkiye’de 32 parti var. Tüm partiler seçimi kazanacağım diye seçime giriyor ama başarılı olan 3-4 parti oluyor. Elazığ’da İyi Parti’nin çok mükemmel olması gerekiyor. Ben Belediye Başkanı adayı olduğum zaman merkezde 36 bine yakın oy aldım. O zaman bizimle fotoğraf çekinmek istemeyenler şimdi kendileri bizimle fotoğraf çekmek istiyorlar. Siyasette çok hızlı değişimler oluyor. Siyasette ahde vefa mekanizması çalıştırılması gerekmektedir. Eğer siyaset ahde vefa önem vermese başarılıda olamaz. Geçmişte partiye değer katanlara ahde vefa gösterilmesi gerekiyor. Ben, tek İyi Parti için söylemiyorum tüm partiler için söylüyorum. Eğer vekil adayları düzgün olmasa, vatandaşların kabul ettiği adaylar olmasa seçimlerin nasıl geçeceğini kimse tahmin edemez. Belediye seçimlerinde Elazığ’da 70 bin kişi sandığa gitmedi. Niye gitmedi onunda sebepleri var. İyi Parti genel seçimlerde 19 bin oy almıştı. Biz, 5 ay sonra belediye seçimlerinde 36 bin oy aldık. Demek ki siyasette aday çok önemli. Partilerin genel merkezleri bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Artık partilere oy veren seçmen çok az sayıda vatandaşlarımız artık adaylara bakıyor” dedi.