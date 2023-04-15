Vatandaşlardan Prof. Dr. Açık’a ‘cennete kadar yolun açık olsun’

Elazığlılar gönül birlikteliği kurdukları Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık’a destek sözünü her platformda yeniliyorlar.

Şehir gelinde ziyaretleri devam eden Prof. Dr. Yasemin Açık gittiği her noktada büyük bir sevgiyle karşılanıyor. Bağımsız adaylığını ilan ettikten sonra şehrin mahallelerini, sokaklarını, caddelerini arşınlayan Prof. Dr. Yasemin Açık, 2008 yılında kuruluşunda büyük bir destek sağladığı Hicret Mahallesi Sosyal Tesislerini ziyaret etti.

KADINLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Tesis girişinde hep yanında olduğu kadınlar tarafından alkışlarla ve sloganları ile karşılanan Prof. Dr. Açık, “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Toplumun ve ailenin temel taşı kadın. Kadınlar isterse toplumu şekillendirir. Toplumun yarısını oluşturan kadınlar, her alanda yer almadıkça, sürdürebilir bir kalkınma sağlanamaz. Ben hep yanınızda olmaya devam edeceğim. Kadınların da bana sahip çıkmasını ve benimle yol yürümesini istiyorum” dedi.

GÜLBASAN: HOCAMIZ HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

Hicret Mahallesi Muhtarı Murat Gülbasan da, Prof. Dr. Açık’ın tesisin kurulduğu ilk günden bugüne hep yanlarında olduğunu belirterek, kadınların Açık’a destek vereceğine inandığını söyledi.

PROF. DR. AÇIK, ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ SOKAKTA

Elazığ Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık daha sonra Babası Merhum Mustafa Yalçın’ın şekerci dükkanının bulunduğu kapalı çarşı esnafını ziyaret etti. Kimi dükkanda babasının dostlarıyla karşılaşan ve duygusal anlar yaşan Prof. Dr. Açık, Kapalı Çarşı esnafının dükkanlarını tek tek dolaştı, sohbet etti…

“CENNETE KADAR YOLUN AÇIK OLSUN”

Prof. Dr. Yasemin Açık’ı, Elazığlıların samimiyetini, dostluğunu hissettiren selamla karşılayan esnaflar, “Siz bizi yalnız bırakmayın, bizde sizi yalnız bırakmayacağız. Derdinizin sevdanızın Elazığ olduğundan şüphemiz yok. Sen bizim çocuklarımıza sahip çıktın biz de sana sahip çıkacağız. Elazığ yıllardır bu günü bekliyordu. Cennete kadar yolun açık olsun. Çok güzel işlere imza atacağınıza eminiz” dedi.

“ELAZIĞ’IN İMPARATORU”

“Elazığ’ın İmparatoru” sözüyle karşılanan Prof. Dr. Yasemin Açık’a desteklerini ifade eden esnaf; “Geleceğinizi haber aldık. Çok mutlu olduk. Sonuna kadar yanınızdayız. Memleketimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Elazığ’ın sesi olun. Aday olmanız bizi ümitlendirdi. Sen dik yürü. Sen bizim için bir değersin. Yaptığın iyilikler sana karşı gelecek” ifadelerini kullandı.

ESNAF ZİYARETLERİ GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Kapalı Çarşı’dan alkışlarla sevgi seliyle uğurlanan Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık, ardından İstasyon Caddesi ve Harput Caddesi üzerindeki esnafları selamladı.

ESNAFLAR “GÜNÜN 24 SAATİ DESTEK İSTİYORUZ”

Açık’ın bağımsız aday olmasını memnuniyetle karşılayan İstasyon Caddesi Esnafı, “Günün 24 saati sizi konuşuyor, destek istiyoruz. İsabetli bir karar verdiniz. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Biz sana sahip çıkacağız çünkü siz de bize sahip çıkıyorsunuz. Sizin Elazığ’a yaptıklarınızı herkes biliyor. Herkes sizin gibi yapsaydı, şehir böyle olmazdı. Rahat olun bütün gücümüzle arkanızdayız. Başka kimse yok sen varsın” dedi.

“YAPTIĞINIZ ATILIMLARLA ÖN PLANDASINIZ”

Bir günün tamamını hemşerileriyle geçiren Prof. Dr. Yasemin Açık’ın bir diğer durağı ise sivil toplum kuruluşları ve basın organları oldu.

Prof. Dr. Açık temasları kapsamında Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Oto Onarımcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Türkoğlu, Mimarlar Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Kazım Sanaç, Ak Hazar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Özer Macit, İHA Elazığ Bölge Müdürü Aydın Yorat ve TRT Elazığ Temsilcileri Metin Çöteli ve Çeşminaz Öztürker, Artı Eksi Haber İmtiyaz Sahibi Şah İsmail Gezici, Harput Times İnternet Sitesi İmtiyaz Sahipleri Funda Canpolat ve Sakine Serra Taylan ile bir araya geldi.

İFTAR PROGRAMINA YOĞUN KATILIM

Bağımsız Aday Prof. Dr. Yasemin Açık iftarda da Oda Başkanları, Mahalle ve köy muhtarları ve STK temsilcileriyle buluştu. Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde Prof. Dr. Yasemin Açık’a destek sözü verildi.

“İSTİYORUM Kİ; ELAZIĞ UMUTSUZLUK GİRDABINDA BOĞULMASIN”

İftar programında konuşan Prof. Dr. Açık, “Elazığ’da doğup büyüyen ve yatırımlarını şehrine yapan biri olarak, şehrin sorunlarını başka bir platformda dile getirmek için bir yola çıktım. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. İstiyoruz ki Elazığ yerinde saymasın, umutsuzluk girdabında boğulmasın, şehrimiz kimsesiz kalmasın. İnşallah Elazığ için birlikte çalışıp, emek vereceğiz” diye konuştu.