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Vatandaşlara ücretsiz maske

Güncel

Vatandaşlara ücretsiz maske

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Elazığ’da da valilik koordinesinde tedbirler sürdürülüyor.