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Giriş Tarihi : 29-11-2019 14:41

Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı

Vatandaşlar fidan almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı

Elazığ'ın Palu İlçesinde 4 bin adet ceviz ve badem fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.  

Palu İlçesinde Orman İşletme Şefliği tarafından ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. İlçe meydanında vatandaşlar fidanları almak için uzun kuyruklar oluşturdu. 3 bin adet ceviz ve bin adet badem fidanı kısa sürede tükendi.

Fidan dağıtımı hakkında  bilgi veren ilçe Orman İşletme Şefi Sait Doğan, ”Bugün ilçe halkımıza sert kabuklu meyve türlerinden olan 3 bin adet ceviz ile bin adet badem fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Ağaç, fidan ve orman sevgisinin oluşturulması, ülkemizdeki yeşilliklere yeşil katılması amacıyla vatandaşlarımıza  ücretsiz fidanlarımızı dağıttık" dedi.

Dağıtılan fidanlardan alan Zeki Bahçeci ise, “Güzel bir uygulama, güzel bir etkinlik. İnşallah badem ve ceviz fidanlarını köye götürüp oradaki evimizin bulunduğu yere dikeceğiz. İleride de inşallah meyvelerini yemek nasip olur"ifadelerini kullandı.

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