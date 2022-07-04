‘Vatandaşlar ulusal marketlere akın ediyor’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, Vatandaşlarımız, Kurban Bayramı alış verişi için ulusal marketlere akın ettiğini ifade ederek “Vatandaşlarımız kendi kanından kendi canından olan yerel esnafı bayram öncesi unuttuğunu söyledi.

“BU ULUSAL MARKET SEVGİSİ NEDENDİR”

Bu bayramda yerel esnafımız bayram etsin diyen Başkan Özdoğan; “Öncelikle Esnaflarımız olmak üzere tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Vatandaşlarımız, Kurban Bayramı alış verişi için ulusal marketlere akın ediyor. Vatandaşlarımız kendi Esnaflarından alış verişlerini yapsınlar, Düğünümüzde, taziyemizde her zaman başımız sıkıştığımız zaman koştuğumuz kendi esnafını bırakıp ta ulusal marketlere gitmesinler. Bu bayramda yerel esnaflarımızla hep beraber bayram yapalım. Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaşlarımız, bayram alış verişini yapmaya başladılar. Çoğu vatandaşlarımız, alış verişlerini yerel esnafımızdan değil de ulusal marketlerden yapıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız kendi kanından kendi canından olan yerel esnafını tercih etsinler. Zor günler geçiren esnafımıza sahip çıkılması gerekiyor”.

“ULUSAL MARKETLERE ANCAK VATANDAŞALAR DUR DİYEBİLİR”

Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Tüm yerlerde olduğu gibi ulusal marketler ilçemizde mantar gibi çoğalıyor. Anlam veremediğimiz şekilde ulusal marketlere ruhsat veriliyor. Bu ulusal marketlere dur diyecek vatandaşlarımızdır. Biz oda olarak mücadelemiz ulusal marketlerle devam edecek. Her platformda ulusal marketlerle mücadelemiz devam edecektir.”

“YEREL ESNAFIMIZA ACİL DESTEK GEREKİYOR”

Başkan Özdoğan; “Can çekişen yerel esnafımıza acil olarak destek verilmesi gerekiyor. Esnaflarımıza acil olarak faizsiz kredi verilmesi gerekiyor. Tüm kesimlere Devletimiz tarafından destek veriliyor. Ama esnafımız unutuluyor. Kimse unutmasın esnaflarımız ekonomimizin bacasız sanayisidir. Yerel esnafımız olmadan ekonomimiz kalkınamaz. Devletimizden destek bekliyoruz faizsiz kredi, BAĞ –KUR primlerinde indirim bekliyoruz. Biz her zaman yerel esnafımızın yanındayız. Şimdiden başta esnaflarımız olmak üzere tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.