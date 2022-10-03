Vatandaşlar suda boğulmalara karşı bilgilendirdi   

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, akarsu, baraj, göl ve göletlerde denetim ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, amatör olta balıkçıları, su kenarında piknik yapan vatandaşların yanı sıra köylerde ikamet eden vatandaşları suda boğulmalara karşı uyardı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca suda boğulma olaylarına karşı bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edileceği bildirildi.