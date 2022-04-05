Vatandaşlar pazar fiyatlarına isyan etti

Haberin Videosu : ELAZIĞ'DA VATANDAŞLAR PAZAR FİYATLARINA İSYAN ETTİ
Haber Elazığ YouTube kanalında bir program daha yayın hayatına başladı.Nasrullah Yunus Parlak’ın sunacağı ‘Bordo mikrofon’ Elazığ’ın nabzını tutacak.
İlk bölümünde Pazarda vatandaşların nabzını tutan programda vatandaşlar sebze ve meyve fiyatlarına isyan etti.Vatandaşlar, alım güçlerinin azaldığını söyleyerek bir vatandaş, yeter artık önümüze seçim sandığı getirin demesi dikkat çekti.
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