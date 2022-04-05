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Giriş Tarihi : 05-04-2022 15:36   Güncelleme : 05-04-2022 15:37

Vatandaşlar pazar fiyatlarına isyan etti

Elazığ’da vatandaşlar Pazar fiyatlarının çok yüksek olmasına isyan ederek bazı vatandaşlar ürün almadan pazardan çıktıklarını ifade etti.

Vatandaşlar pazar fiyatlarına isyan etti
Haberin Videosu : ELAZIĞ'DA VATANDAŞLAR PAZAR FİYATLARINA İSYAN ETTİ

Haber Elazığ YouTube kanalında bir program daha yayın hayatına başladı.Nasrullah Yunus Parlak’ın sunacağı ‘Bordo mikrofon’ Elazığ’ın nabzını tutacak.

İlk bölümünde Pazarda vatandaşların nabzını tutan programda vatandaşlar sebze ve meyve fiyatlarına isyan etti.Vatandaşlar, alım güçlerinin azaldığını söyleyerek bir vatandaş, yeter artık önümüze seçim sandığı getirin demesi dikkat çekti.

Özgün videoları izlemek için Haber Elazığ YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım…‘Bordo mikrofon’ ilk bölümünü haberimizin içindeki videodan ya da Haber Elazığ YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz…

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