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Vatandaşlar pazar fiyatlarına isyan etti

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Vatandaşlar pazar fiyatlarına isyan etti

Elazığ’da vatandaşlar Pazar fiyatlarının çok yüksek olmasına isyan ederek bazı vatandaşlar ürün almadan pazardan çıktıklarını ifade etti.