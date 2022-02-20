Vakaların gün geçtikçe artığı Elazığ’da tedbirler neredeyse unutuldu. Sokakta vatandaşların çoğunun ne maske ne de mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Haberin Videosu : Vatandaşlar korona virüs tedbirlerini unuttu

Elazığ'da korona virüs vakaları her geçen gün artmaya devam ederken, aşılamada da beklenen ivme gerçekleşmedi. Geçtiğimiz hafta açıklanan 22-28 Ocak tarihleri arasında vakalar 100 binde 800,39 iken bu hafta ise 1045,82'e kadar yükseldi. Vaka oranlarının artmasını kurallara dikkat edilmemesine bağlayan vatandaşlar, özellikle kentin işlek caddelerinde maske ve mesafe kurallarının unutulduğunun altını çizdi.

"MASKEYİ SÜS OLARAK KULLANMAMAK LAZIM"

Vatandaşların tedbirlere uyup aşı yapması gerektiğini dile getiren Şükrü Aydın, "Elazığ’da vaka sayılarının fazla olmasının ilk nedeni insanların maske kullanmaması ve aşı yaptırmayanların fazla olması. İnsanların çoğu maske kullanmıyor, tedbirleri elden bırakmışlar. Kapalı alanlarda maske takmayan sosyal mesafeye uymayan insanlar çoğunlukta. Bu yüzden vakalarda yükseklik var. Tedbiri almayan insanlar ve önemsemeyen insanlar var. Bundan dolayı Elazığ’da vaka oranında yükselme oldu. Eskiden Elazığ’da vaka sayısı çok düşüktü, insanlar hastalığı önemsemedi. Şimdi de bundan dolayı yükselme devam ediyor. İşi biraz daha ciddiye almak lazım, sonuçta burada sağlık söz konusu. Ben 3. aşımı yaptım, Allah nasip ederse pazartesi günü 4. aşımı yaptıracağım. Ben aşılarıma dikkat ediyorum. Buradan bütün vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. Büyüklerimiz olsun küçüklerimiz olsun, biraz daha dikkat edelim. Maskeleri düzenli bir şekilde yani burun üstünü kapatacak şekilde takmaları gerekiyor. Maskeyi süs olarak kullanmamaları lazım. Bu işi biraz daha ciddiye almak gerekli. Birde aşılarını yaptırsınlar” dedi.