Elazığ’da 2020 yılına 6.8'lik depremle başlayan ve 5.3'lük depremle bitiren, bunların yanı sıra Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele eden vatandaşlar, depremsiz ve salgınsız bir yıl diledi.

24 Ocakta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Elazığlı vatandaşlar depremin yaralarını sarmaya çalıştığı dönemde tüm dünyayı etkisi altına Covid-19 salgını ile mücadeleye etmeye başladı. Son olarak 5.3’lük depremle de sarsılan vatandaşlar, depremsiz ve salgınsız bir yıl olarak 2021 yılı beklediklerini ifade etti.

“İÇERİ GİRİYORUZ DEPREM, DIŞARI ÇIKIYORUZ HASTALIK”

Depremsiz ve salgınsız bir yıl beklediğini dile getiren vatandaşlardan Metin Aydemir, “Elazığ’dayız içeri giriyoruz deprem, dışarı çıkıyoruz hastalık. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Hastalık için şifa diliyoruz, depremden dolayı da tedbir almak iyidir. Dileğimiz, yeni yıla 2021’e depremsiz, korona virüssüz, kazası ve belasız mutlu bir şekilde girmek. Yeni yıldan Korona virüs belasının gitmesini diliyoruz ve ülkemize sağlık, mutluluk gelmesini istiyoruz. Halkın bu kötü süreçte bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz” dedi.

“AYNI YILDA İKİNCİ DEPREMİ YAŞADIK”

Yeni yılda sağlık ve huzur dileyen Efsun Tanyer ise, “Aynı yılda ikinci depremi yaşadık, Allah bize kolaylık versin ve atlatmamızı nasip etsin. Rabbim, hepimize bütün insanlığa sağlık, huzur versin” dedi.

Depremsiz bir yıl ümit ettiklerini ifade eden Metin Tanyer de “Yeni yılda sağlıklı ve virüssüz bir dönem diliyorum. Aşı ümidiyle depremsiz bir yıl diliyorum. Depremler, bizi bırakmıyor. Devletimizden de Allah razı olsun her türlü desteğini veriyor” diye konuştu.

“ELAZIĞ’DA DEPREMSİZ, FELAKETİZ YILLARIN OLMASINI DİLİYORUZ”

Yeni yıldan toparlanma bekleyenlerden Mahmut Yıldırım, “2020 yılı herkesin dilediği gibi geçmedi. 2021 yılına girerken de herkesin duası, umutları ve hayallerinin gerçekleşeceği bir yıl bekliyoruz. Umarım, maskesiz, depremsiz, felaketiz bir şekilde karşılarız, diyoruz. 2021 yılı benim açımdan ve ülkemiz açısından bir toparlanma yılı olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki dönemlerde Elazığ’da depremsiz, felaketiz yılların olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

“ELAZIĞ’DA DEPREM VE VİRÜSLE DERDİ BİRKEN İKİ OLDU”

Ayhan Abay da, “Temennimiz, 2021 yılının iyi geçmesidir. 2020 yılı bizi biraz sıktı. Elazığ’da deprem ve virüsle derdi birken iki oldu. Yine çok şükür devletimiz yanımızda” ifadelerini kullandı.