Vatandaşın çukura düşme anı görüntüleri ortaya çıktı  

Elazığ’da evine giderken kaldırımın çökmesi ile oluşan 2 metrelik çukura düşen ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması ile kurtarılan vatandaşın çukura düşme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Videosu : Vatandaşın çukura düşmese anı görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Devlet Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmekte olan Sait Dağdeviren kaldırımın çökmesi sonucu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Dağdeviren’in yardım sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleriyle birlikte sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yeniden oluşabilecek çökmeye karşı ilk olarak şahsın başına baret geçirdi ve çukurun etrafına şerit çekti. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra çukura giren itfaiye personelleri bir yandan içerideki suyu tahliye ederken, bir yandan da bazen elleriyle bazen de ekipmanlarıyla toprağı kazdı. Bacağı sıkışan ve büyük acı çeken Dağdeviren de ekiplere zaman zaman yardım etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Dağdeviren bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sait Dağdeviren'in çukura düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaldırımın çöktüğü ve Dağdeviren’in çukura düştüğü görüldü. Görüntülerde yardıma koşan Dağdeviren’in arkadaşının da çukurun içine düştüğü ve kendi imkanlarıyla çıktığı görüldü.