‘Vatandaşımızı aldatıyorlar’

Elazığ Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çelik, açıklamalarda bulundu.

Çelik; “Ulusal firmalara karşı çok büyük sorun yaşıyoruz. Bu mağazalar yüzde 50-70 indirim yaptıklarını söylüyorlar. Böyle bir indirimde böyle karda yok. İki sene önce bir ayakkabı alana bir ayakkabı bedava satışları çıktı ulusal firmalarda, böyle bir satış olamaz. Vatandaşı aldatma söz konusu. Söylüyorlar, 100 TL’ye iki ayakkabı, bunlar yeni ürün mü veriyor hayır, elinde kalan ürünleri veriyor. Satamadıkları ürünü veriyorlar”.

GIDANIN YANINDA AYAKKABI SATILIR MI!’

Başkan Ahmet Çelik; “Bakıyorsunuz ulusal marketler ayakkabı satıyor. Bu durumda bizi çok olumsuz etkiliyor. Bu ulusal firmalar aldığı fiyata ürün satıyorlar. Bunlar maksadı vatandaşları işletmelerine çekmek. Onların sattığı fiyatlara biz ürün alamıyoruz. Bu ulusal marketlere devletimiz bir çözüm getiremedi. Ulusal marketlerle ilgili bir çalışma başlattılar ama hiçbir zaman çözüm olmadı. Gıda üzerine satış yapıyorsan ayakkabı niye satıyorsun. Biz işletmemizde gıda ürünü satıyor muyuz? Gıda ürünlerinin yanında ayakkabı satmak hijyenik değildir. Bizim ürünlerimiz plastik ürünlerimiz ulusal marketlerde ne işi var. Bu durum sağlıklı kurallarını da aykırıdır. Bu soruna bir çözüm getirilmesi lazım”.

“KULLANILAN ÜRÜN DERİ OLMASI LAZIM”

Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çelik; “Vatandaşlarımız ayakkabı alırken ürünün deri olduğuna dikkat etmesi gerekir. Ayakkabı koku yapmaması lazım. Plastik olursa ayağı rahatsız eder, mantar hastalığı yapar. Vatandaşlarımız ayakkabı alırken esnaflarımıza güvenecek. Esnafımızın düşüncelerini önemseyecek. Eskiden Çin ayakkabıları vardı şimdi bu ayakkabılar yok. Şuanda ilimizdeki ayakkabıları konuşuyorum. Ayakkabılarımızın yüzde 90’nı kaliteli” dedi.