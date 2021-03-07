‘Vatandaşı mağdur etmeyin’

Dün çekilen TOKİ kuralarında her kesimin tepkili olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yetkililere seslenerek, “Kuralar, çocuklarının okul ulaşımı, komşuluk ilişkileri ve evlerin bölgesel değerleri düşünülerek sınıflandırma yapılmalıdır” dedi

Yemişlik, Çatalçeşme, Zafran ve Karşıyaka Mahallesi’nde AFAD ve TOKİ işbirliği ile yapılan büyük bir bölümü tamamlanan 4 bin 598 konut için kura çekimi yapıldı. Fakat karışık yapılan kuraya hak sahipleri başta olmak üzere her kesim tepki gösterdi. Hak sahiplerinin mağdur edilmemesi gerektiğini ve yapılan kuranın yanlış olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bilindiği üzere ilimiz 24 Ocak’ta bir deprem ile sarsıldı ve halkımız mağdur oldu. Devlet eliyle binlerce konut yapıldı. Fakat yapılan bir çalışma ancak bu kadar kötü sonuçlanabilir. Dün binlerce konutun kurası çekildi. Fakat kura herkesin bilindiği üzere karışık şekilde yapıldı. Kuralarda Zafran tarafında oturan Çatalçeşme mahallesine Çatalşeme tarafından oturan ise Zafran tarafına gitti. Böyle bir kura sistemi görülmemiştir. Vatandaşları mahallerinden koparmayın ve mağdur etmeyin. İnsanın mahallesi ailesi sayılır. Şimdi kalkıp hiç tanımadığı yere yerleşmek zorunda bırakılacak. Zaten halkımız yeterince mağdur oldu, bu konuda da mağdur olmasını istemiyoruz. Çoçuklarının okul ulaşımı, komşuluk ilişkileri ve evlerin bölgesel değerleri düşünülerek sınıflandırma yapılmalıdır” dedi.