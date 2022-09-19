‘Vatandaşa yapılan zulümdür!’

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Akın, Sivrice İlçesini ziyaret ederek, ilçede haksızlığa uğrayan dükkan sahipleri ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Ardından Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yaşanılan sorunları ifade etti.

Sivrice’de birkaç vatandaşın hiçbir şekilde sorunlarına çözüm bulamadığı için kendilerine başvurduğunu belirten Akın şunları söyledi:“Bizlere iletilen sorunları" dinlemek için Sivrice ilçemize geldik. Depremden önce köşe başında cadde üstünde yıkılan dükkanın yerine yenisi yapılıyor, ama kendisine değil başkasına veriliyor. Yetmezmiş gibi kendisine verilen dükkan sığınak gibi, tavan yüksekliği 2.5 metre basık bir dükkan. Planlı alanlar imar yönetmeliğine göre dükkan yüksekliği 3,5 metrenin altında imal edilemez. Ama gelin görün ki birileri bunu görmezden gelip vatandaşa zorla veriyor.

VATANDAŞA YAPILAN ZULÜMDÜR!

Ak Partili bir Bakan, İl Başkanı, 4 milletvekili, Belediye Başkanları, Müdürler ve mülki amirler bu sorunu biliyorlar. Niçin çözülmüyor peki ? Çünkü umurlarında değil. Bu memleket ben yaptım oldu ile yönetilmez. Adil olmak zorundasınız. Bu vatandaşımıza yapılan ne kanuna ne yönetmeliğe ne de vicdana sığar. Vatandaş valiliğe ve bakanlığa aylardır dilekçe yazıyor ama sonuç alamıyor. Efendim bizi gazeteye vermiş. Şimdi soruyorum bu gariban vatandaş nereye gitsin şimdi ! Bu vatandaşın köşe başı cadde üstü dükkanını alıyorsunuz, başka birine veriyorsunuz, yanına sığınak gibi alçak 2,5 metre dükkan veriyorsunuz. Ben bizzat ölçtüm. Siz bu vatandaşın ruh halini düşünebiliyor musunuz ! Bu zulümdür, bir an önce düzeltilmelidir. Vali bey, kaymakam bey ile görüştüm. Çevre şehircilik bakanlığından malumat aldım. Olayın takipçisiyiz. Bu olay çözülene kadar uğraşacağız. Elazığ’da Saadet Partisi tüm tüzel kişiliği ile birlikte haksızlık ve zulümlerin karşısındadır. Haksızlık kimden gelirse gelsin kabul edemeyiz.”