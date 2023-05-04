Seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, Esnaf Oda Başkanlarıyla bir araya gelerek, talepleri ve beklentileri üzerine istişarelerde bulundu ardından Gazi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, AK Parti’nin 21 yıllık hizmet ve eser siyasetinin vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek; “Vatandaş odaklı siyaset anlayışımızın meyvelerini 14 Mayıs’ta sandıkta alacağız.” diye konuştu.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Elazığ Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nü de ziyaret eden Yanılmaz, Çarşamba Pazarı’nı da gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Pazar esnafından ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Yanılmaz, 14 Mayıs seçimlerinde destek istedi.

Elazığ Şeker Fabrikası'nı da ziyaret eden Yanılmaz, yöneticiler ve çalışanlarla bir araya geldi.

Türk Günü dolayısıyla Birlik Vakfı üyeleriyle birlikte Ahıska Türkleri ile bir araya gelen Yanılmaz, konteyner kentte kalan Ahıskalılardan büyük ilgi gördü.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Faruk Çelik ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Sandık Müzakere Toplantısı’na katılan Yanılmaz, burada seçimin önemine değindi ve seçim günü yapılması gerekenlerle ilgili partililerle istişarelerde bulundu.

Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini aktaran Yanılmaz, gerçekleştirdiği programların verimli ve coşkulu geçtiğini belirterek, bu yoğun ve verimli çalışmaların 14 Mayıs’ta sandığa en güzel şekilde yansıyacağını inandığını vurguladı.

AK Parti’nin 21 yıllık hizmet ve eser siyasetinin vatandaş tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, “Vatandaş odaklı siyaset anlayışımızın meyvelerini 14 Mayıs’ta sandıkta alacağız.” dedi.

Seçim çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirme yapan Yanılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Çok yoğun bir programımız var. Hemşerilerimizle birlikteyiz, sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir taraftan ilçelere gidiyoruz, beldelere gidiyoruz, bir taraftan şehir merkezinde mahallelerimizde esnaflarımızla ve vatandaşlarımıza buluşuyoruz, çat kapı ev ziyareti yapıyoruz, alışveriş merkezlerinde, kafelerde vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, esnaf odalarımızla bir araya geliyoruz. Zaman kısa, dolayısıyla ne kadar çok yere gidebilirsek, kaç kişiye selam verebilirsek o kadar mutlu oluyoruz. Benim bir avantajım var. Yıllardır bu şehir insanıyla zaten iç içeyim. Şehrin her noktasını çok iyi biliyorum. Beş yıllık Belediye Başkanlığım dönemimde, daha sonra genel merkezdeki görev süremde, Elazığ ile hep iç içe oldum. Vatandaşlarımız Mücahit Yanılmaz’ı zaten tanıyor, ne yapabileceğini de biliyor, duruşunu da biliyor. Bu açıdan rahatım. Bir de şöyle bir güzellik görüyorum ki o bambaşka bir duygu. Biz Elazığ’da il belediye başkanlığı yapmadık esasında. Özellikle ilçelerde, beldelerde, köylerde 5 yıllık Belediye Başkanlığı dönemimde biz Büyükşehir Belediye Başkanı gibi çalıştık. Hemen hemen bütün ilçelere park yaptık, köylere, beldelere taziye evi yaptık, camilerin eksikliklerini giderdik. O gün yaparken işin çok farkında değildik. Sadece bir hizmet amacıyla yapıyorduk. Şimdi olay bambaşka noktalara gitti. Mesela bir köye gittiğimde, örneğin Arıcak ilçesinin bir köyünde diyorlar ki başkanım bu taziye evini siz yapmıştınız Allah razı olsun. Beldeye gidiyorum şu parkı siz yapmıştınız Allah razı olsun diyorlar. Bu da alandan zaten hiç kopmadığımızı, devamlı alanda olduğumuzu gösteriyor. AK Parti’nin 21 yıllık hizmet ve eser siyaseti vatandaş odaklı. Biz de bu anlayışla bugüne kadar çalıştık. Vatandaş bizden memnunsa problem yok, memnun değilse ağzınızla kuş tutsanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Gelip televizyonlarda konuşmanın, sosyal medyada paylaşmanın hiçbir anlamı yok. Sonuç itibari ile muhatap olduğumuz insan memnuniyeti önemli. İşte AK Parti bunu çok iyi başardı bugüne kadar. Ben AK Parti’nin vatandaş odaklı hizmet siyaseti anlayışının meyvelerinin 14 Mayıs’ta sandıkta alınacağına tüm kalbimle inanıyor, seçim gezilerimizde bizlere yoğun ilgi ve teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”