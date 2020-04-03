Türkiye
Giriş Tarihi : 03-04-2020 13:29

Van’da bir deprem daha meydana geldi

Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

Van’da bir deprem daha meydana geldi

Van’ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada, saat 12.42 sıralarında merkez üssü Saray ilçesi Koçbaşı Mahallesi’nde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada ise depremin İran’ın Hoy bölgesi merkezli ve 4.0 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

ETİKETLER: van deprem van haberleri deprem
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA