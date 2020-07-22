Van Kahvaltı Şarküteri ve Et hizmete girdi

Uzun yıllardır Elazığ’da hizmet veren Van Kahvaltı Sarayı ilimize yeni bir işletme daha kazandırdı.

Yeni açılan Van Kahvaltı Şarküteri ve mini Kafe hizmet vermeye başladı. Yeni açılan işletmede vatandaşlar Van Yöresine ait tüm kahvaltı çeşitlerine rahatlıkla ulaşabilecek.

Van Kahvaltı Şarküteride; otlu peynir, ceviz reçeli, Van Yöresine ait tüm ürünlerinin yanında et ürünlerinin tüm çeşitleri bulunuyor.

Etleri kendi kestiği hayvanlarda temin eden Van Kahvaltı Şarküteri, et ürünlerini ve işletmelerinde bulunan tüm ürünleri vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor.

Yeni açtıkları işletme hakkında bilgi veren Van Kahvaltı Şarküteri işletme sahibi Reşat Demirdağ, yeni açılan işletmelerinin hayırlı olmasını dileyerek Elazığ’a hizmet etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

“İŞLETMEMİZDE VAN YÖRESİNE AİT KAHVALTI ÇEŞİTLERİMİZİN HEPSİ MEVCUT”

Reşat Demirdağ “Yeni açtığımız şubemiz Van Kahvaltı ve şarküteri olarak hizmet verecek. Eski şubemiz Van Kahvaltı Sarayı şubemiz hizmetine devam ediyor. Yeni şubemizde kahvaltı hizmeti vermiyoruz. Açtığımız yeni şubemizde kahvaltı ürünlerimiz, kasap ürünlerimiz ve tavuk ürünlerimiz var. Van yöremize ait otlu peynirimiz, ceviz reçelimiz, Van yöresine ait tüm ürünlerimiz işletmemizde mevcuttur. Van Kahvaltı Sarayı şubemizde ikram ettiğimiz 35 çeşit kahvaltı çeşidini yeni açtığımız şubemizde tedarik edebilirler vatandaşlarımız”.

“VATANDAŞLARIMIZIN EVİNE KADAR HİZMET VERECEĞİZ”

Demirdağ; “Açılan işletmemizde mini kafemizde hizmet verecek. Kafemizde Maraş dondurması mevcuttur. Dondurmamız keçi sütünden yapılıyor. Önümüzdeki haftalarda resmi açılışımızı yapacağız. Kafemizde yemek olarak alakart menü hizmeti vereceğiz. Ayrıca kafemizde içecek olarak her şey var. Özellikle el yapımı limonatamız var. Kafemiz açık alan ailelerimiz gönül rahatlıkla gelebilirler.

Yeni açılan şubemizde bulunan tüm ürünleri vatandaşlarımızın evlerine kadar servis yapıyoruz. Vatandaşlarımız örneğin 1 kilo et istese bizler personellerimizle evlerine kadar götüreceğiz. Etlerimizi biz kendimiz kesiyoruz. Hiç bir yerden almıyoruz. İleriki süreçte bir projemiz daha var. Küçük hayvan alıp yaylarda yetiştirip işletmemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız”.

“PANDEMİ SÜRECİNDE TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK”

Pandemi sürecinde dezenfekte daha çok önem veriyoruz. Tüm önlemlerimizi aldık. Personellerimiz maske ve eldiven kullanıyorlar. Personellerimiz hijyene titizlikle uyuyorlar. Diğer işletmemiz Van Kahvaltı Sarayı’nda da tüm kurallara uyuyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla işletmelerimize gelebilir.

“BU KONSEPT ELAZIĞ’DA İLK”

Van Kahvaltı Şarküteri işletme sahibi Reşat Demirdağ, “Yeni işletmemiz Van Kahvaltı Sarayının 2 Sokak üstünde Ya da Ataşehir Mahallesinde bulunan Migros’un alt tarafında yer alıyor.

Telefon numaramız 0424 502 62 69’dur.Vatandaşlarımız bu telefon numarasında siparişlerini verebilir en güzel şekilde ürünlerini evlerine kadar teslim ederiz. Vatandaşlarımıza bir hizmetimiz daha var. Vatandaşlarımız isterlerse güvenç, tepsi, lahmacun sipariş verirlerse biz hazırlayıp fırına verip ondan sonrada vatandaşlarımızın evlerine kadar bırakıyoruz. Elazığ’da ilk olarak şarküteri kasap ve mini kafe konseptini biz uygulamaya aldık. İşletmemiz bizlere ve Elazığ’ımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.