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Giriş Tarihi : 06-12-2019 15:13

Van Kahvaltı Sarayı ‘Perileri’ ağırladı

Kadınlar Basketbol Süper Ligde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare Basketbol takımı oyuncuları, teknik heyet ve yöneticiler Van Kahvaltı Sarayının misafiri oldu.

Van Kahvaltı Sarayı ‘Perileri’ ağırladı
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Geçen hafta kendi evinde galibiyet alan periler, bu hafta Hatay deplasmanına gidecek.Kahvaltı Programında açıklamalarda bulunan Van Kahvaltı Sarayı işletme sahibi Reşat Demirdağ, İl Özel İdare Basketbol takımı Elazığ’ın gururu olduğu ve her zaman kendilerinin yanında olduklarını ifade etti.

Adana galibiyeti dolayısıyla İl Özel İdare Basketbol takımı tebrik eden Demirdağ, Hatay deplasmanında kadın basketbolculara başarılar diledi.

Elazığ ekibinin baş antrenörü Olcay Orak, “ Hatay maçı öncesi bizim için iyi bir moral kahvaltısı oldu. Çok önemli bir maç oynayacağız. Hem play off yolunda hem de Türkiye Kupası’na katılma yolunda bizim için önemli bir maç. Güçlü bir rakip. Avrupa kupasında maç kazandılar. Grubu birinci bitirip ilk 8’e kaldılar. Önemli yabancı ve Türk oyuncuları var. Ama biz de formdayız ve sakat oyuncumuz yok. Herhangi bir sıkıntımız yok. Geçen hafta kazandığımız maç morallerimizi daha yukarı çıkarttı. Kazanabilecek durumdayız” dedi.

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