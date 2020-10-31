Van Kahvaltı Sarayı ‘Perileri’ 2. kez ağırladı

Eurocup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi olmak üzere iki kulvarda Elazığ’ı temsil eden, Birevim Elazığ İl Özel İdare Basketbol takımı Van Kahvaltı Sarayının yeni açılan ikinci şubesinde buluştu.

Ligin lideri Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan temsilcimiz Birevim Elazığ İl Özel İdare Basketbol takımı maç öncesi Van Kahvaltı Sarayında, oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler maç öncesi moral depoladı.

Kahvaltı sonrası açıklamalarda bulunan Birevim Elazığ İl Özel İdare Basketbol takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, her maça galibiyet parolasıyla çıktıklarını ifade ederek kendilerini ağırlayan Van Kahvaltısı İşletme sahibi Reşat Demirdağ’a teşekkür etti.

Akkaya; “Yeni açılan işletmemiz nezih bir ortam. Takımımızın Fenerbahçe maçı öncesi moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Çok sağ olsunlar bizlere destek oldular. Bundan sonra inşallah misafir olarak geleceğiz” .

“FENERBAHÇE MAÇI ZORLU MAÇ”

Birevim Elazığ İl Özel İdare Basketbol takımı Başantrenörü Aziz Akkaya; “Bugün Fenerbahçe’yle oynuyoruz gerçekten zorlu bir maç. Maçın favorisi Fenerbahçe olabilir ama bizlerde yüreğimizi ortaya koyacağız. Maç oynanmadan kimse sonucunu bilemez. Güzel bir maç olacak”.

“ELAZIĞ GÜZEL BİR ŞEHİR”

Aziz Akkaya; “Elazığ insanı çok sıcakkanlı çok güzel bir şehir. İnsanları çok cana yakın. Bir Elazığ takımının Avrupa Kupası oynaması çok büyük bir şans. Bu nasıl oluyor güzel insanlar sayesinde oluyor. Elazığ’da çok güzel insanlar var.10 gündür Elazığ’dayım çok güzel arkadaşlıklar edindim. Elazığ’a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz. Sezon sonunda takımımızı iyi bir yere getireceğiz. Şuanda takımımız iyi sonuçlar alamadı ama iyi yerlere geleceğiz. Takımımız iyi bir takım. Ligin sonunda yarı final, final oynamak istiyoruz. Halkımızın biraz sabırlı olması lazım. Ligin en genç takımı bizim takımımız”.

“TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ”

Van Kahvaltı Sarayı işletme sahibi Reşat Demirdağ’da, “Fenerbahçe maçı öncesi bayan basketbol takımına moral için yeni açılan işletmemizde ağırladık. Geçen yılda takımızı ağırlamıştık. Takımız inşallah önemli galibiyetler alacak ve ilimizi en iyi şekilde temsil edecek. Ben takımımıza Fenerbahçe maçında başarılar diliyorum.Biz Van Kahvaltı Sarayı olarak ikinci şubemizde ilimizi temsil eden diğer takımları da işletmemizde ağırlamayı düşünüyoruz. Van Kahvaltı sarayı olarak her yıl birçok organizasyonlar yapıyorduk. İkinci açılan şubemizde bu organizasyonlar artarak devam edecek”.

“GÖNLÜM ELAZIĞ’DAN TARAF”

Fenerbahçeliler Dernek Başkanlığını da yürüten Reşat Demirdağ; “Bu maçta gönlüm Elazığ’dan taraf. Çünkü takımız bizim çok önemli ilimizin takımı. Biz Elazığlıyız her kulvarda ilimizin başarılı olmasını istiyoruz. Biz her zaman Elazığ takımlarının yanındayız yanında olmaya da devam edeceğiz”.

“İZMİR’DEKİ DEPREM BİZLERİ ÇOK ÜZDÜ”

Demirdağ; “İzmir’de meydana gelen deprem bizleri çok üzdü. Bu yıl içinde Elazığ olarak bizde bu acıyı yaşadık. Depremde vefat edenlere Allahtan rahmet yaralılara çok geçmiş olsun. Biz Elazığ olarak İzmir’in yanındayız. Allah ülkemize bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi.