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Spor
Giriş Tarihi : 02-12-2019 10:30   Güncelleme : 02-12-2019 10:33

Van ekibi Elazığ’dan puanla döndü  

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Elazığ Polisgücü Voleybol Takımına uzatmalı setlerde 3-2 yenilerek haftayı 1 puanla kapattı.  

Van ekibi Elazığ’dan puanla döndü  

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar 8. Grup’ta mücadele Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, ligin 7. haftasında deplasmanda Elazığ Polisgücü Kadın Voleybol Takımı ile karşılaştı. Elazığ'da 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksinde oynanan mücadelenin ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk seti 23-25 kazanarak 0-1 öne geçen Van ekibi, 2. sette ise Elazığ Polisgücü Voleybol Takımına yenilerek durumu 1-1 yaptı. 3. sette yine rakibine 21-25 üstünlük sağlayan Van ekibi, bir kez daha öne geçerek skoru 2-1 yaptı.

4. sette ise rakibine 25-14'lük skorla mağlup olan Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, maçın uzatmalara taşınmasına engel olamadı. Uzatma setinde inanılmaz bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 15-12 Elazığ Polisgücü Voleybol Takımının galibiyetiyle sonuçlanırken, Van ekibi rakibine 2 puanı verip, Elazığdan 1 puanla dönmekle yetindi.

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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
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