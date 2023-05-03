AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, millet ittifakının son günlerdeki söylemlerine dikkat çekerek, “Vallahi bunların vatanla derdi var, billahi bunların milletle derdi var. Bunların bizim hiçbir değerimizle alakası yok.” dedi.

Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret etti. OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhyeddin Kaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Öz, daha sonra OSB’de faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen sandık görevlileri eğitim programına iştirak eden Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, ziyaretlerin kapsamında ayrıca özel bir hastaneyi ziyaret ederek hastane yönetimi ve personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Adayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Alo 170 ve 112 çağrı merkezlerini ziyaret eden Öz, ziyaretlerinin son durağında ise İl Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen ‘Anne-Çocuk-Genç’ konulu programa katıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında Mustafapaşa Mahallesinde yoğun bir katılımla gerçekleştirilen AK Parti Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz’ın Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılan Hasan Murat Öz yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Bu seçimin bir kader seçimi olduğunu ifade eden Öz, “Bu seçimin değeri her geçen gün daha da fazla ortaya çıkıyor. Bizler ilk andan beri kader seçimidir diyoruz, yol ayrımıdır diyoruz, dönüm noktasıdır diyoruz. Bugün İmamoğlu, HDP bayrakları altında zafer işareti yaparak miting yapıyor. Kılıçdaroğlu, milli teknolojilerin sergilendiği Atatürk Havalimanını ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt ediyor. Bu Amerikalı şirketin CIA’nın ortak çalıştığı bir firma olduğunu görüyoruz. Vallahi bunların vatanla derdi var, billahi bunların milletle derdi var. Bunların bizim hiçbir değerimizle alakası yok. Bu seçim vatan, millet meselesi olmuştur.” diye konuştu.