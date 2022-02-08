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Giriş Tarihi : 08-02-2022 14:59   Güncelleme : 08-02-2022 14:59

Valilik önünde boynuna bıçağı dayadı

Elazığ Valiliği önüne gelerek boynuna ekmek bıçağı dayayan kadın, polis ekipleri tarafından ikna edildi.  

Valilik önünde boynuna bıçağı dayadı

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, valilik önüne gelerek eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Eviyle ilgili sorunu olduğu öğrenilen kadın, sorununun giderilmesini istedi. Boynuna  dayadığı bıçak ile cadde ortasında bir süre polis  ekipleriyle konuşan ve sorununu anlatmaya çalışan kadın, ardından ikna edildi.  Elindeki bıçağı bırakan kadın, daha sonra valilik içerisine alındı.

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