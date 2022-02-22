Valilik inşaat çalışmaları durduruldu  

Elazığ Polis Okulu inşaat sahasında ağaçların korunması konusunda sosyal medyada gösterilen tepkiye valilik kayıtsız kalmadı.

Ağaçlandırılmış bölgeye denk gelen kapalı spor salonu ve diğer spor tesislerinin inşaat faaliyetleri durdurulurken, inşaat alanına isabet eden 80-100 kadar ağacın uygun boş alanlara söküm aracıyla tekniğine uygun bir şekilde nakledilmesine karar verildi bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ Polis Okulu inşaat sahasında ağaçların korunması konusunda sosyal medyada gösterilen hassasiyet memnuniyetle karşılanmıştır. Mahallinde yapılan incelemeler neticesinde, polis okulu kampüsü inşaatına müteahhit firma tarafından 19/02/2022 tarihinde başlanıldığı, tesviye yapılan alanda 1- 1,5 metre boyunda 185 adet fidanın zarar gördüğü anlaşılmıştır. İnşaat alanında ağaçlandırılmış bölgeye denk gelen kapalı spor salonu ve diğer spor tesislerinin inşaat faaliyetleri durdurulmuştur. Bu yapıların ağaçsız alternatif alanlara aktarılması için projede revizyona gidilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. İnşaat alanına isabet eden 80-100 kadar ağacın uygun boş alanlara söküm aracıyla tekniğine uygun bir şekilde nakledilmesine karar verilmiştir. Çalışmalardan dolayı zarar gören 185 ağaca karşılık yüklenici firma tarafından alana ilave 5000 adet muhtelif fidan diktirilecektir” denildi.