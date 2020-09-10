Vali Yırık denetimde uyardı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle birlikte tüm ülkede olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs denetimleri devam ediyor.

Korana virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Elazığ Valisi Erkaya Yırık uyararak, " İzole haldeyken dışarı çıkan vatandaşımız olursa, tespiti halinde alınacak, yurtlara yerleştirilecek orada karantina sürecini geçirmesi sağlanacak. Orada yapmış olduğu tüm masraflar kendisinden de alınacak"dedi.

Bu kapsamda denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, pazar yerinde esnaf ve vatandaşları Covid-19'a karşı uyardı. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Yırık, aynı zamanda istek ve talepleri de dinledi.

Pandemi kurulunda kararlar aldıklarını belirten Vali Erkaya Yırık, “ Bu kararlara eğer vatandaşlarımız uyarsa anlam taşıyacak. Uymaz ise vak'a sayılarının çoğalması ile karşı karşıya kalacağız. Bunu hiç birimiz arz etmiyoruz. Ülkemizde geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu virüsün hızla yayılmasından sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere, iş yerlerinin kapanması ile karşı karşıya kaldık. O günler gerçekten kötü ver zordu. İnsanlarımız evine ekmek götüremedi. Her yönü ile bir darlık yaşadılar. O günlere geri dönmek istemiyorsak, bu musibetin dünyadan yok olmasını arzu ediyorsak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım. Hepimiz yanı başımızda bir covidli varmış gibi her türlü kurallara uyarak dikkatli olmamız lazım” dedi.

"RİCA EDİYORUM, MASKE, MESAFE, HİJYEN"

Açıklamasını sürdüren Vali Yırık, “Düğünlerin masa düzenini ve yemekli olmamasını , nikah kıyma şeklinde birinci derece yakınlarının da katılması şartıyla yapılmasına karar verdik. Yine toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınmamasını kararlaştırdık. Diğer vermiş olduğumuz kararlar geçerlidir. Bunlara uyulması gerekiyor. Uyulmazsa bir anlamı kalmıyor. Bundan sonraki süreçte maskesini takmayan, mesafeye kralına riayet etmeyen, hijyene dikkat etmeyen vatandaşlarımıza kurul gereğince idari yaptırım kararı uygulayacağız. Vatandaşımızın eğer evde Covid-19 nedeniyle evde izole edilmesine rağmen hala dışarı çıkıyor ve insanların içerisine katılıyor. Bunu zaman zaman görüyoruz. Kişi pozitif olmasına rağmen 5-6 kez düğünlere katılıyor. Başta kendi canına kast ediyor demektir. Dostlarının canına kast ediyor demektir. Çocuklarının ve ailesinin istikbalini düşünmüyor demektir. Bu bir vebaldir. Rica ediyorum, maske, mesafe ve hijyen. 3 basit kural” diye konuştu.

"KARANTİNAYI İHLAL EDENLER YURDA YERLEŞTİRİLECEK

Vatandaşların zor durumda kalmasını istemediklerini vurgulayan Yırık, "İzole haldeyken dışarı çıkan vatandaşımız olursa, tespiti halinde alınacak, yurtlara yerleştirilecek orada karantina sürecini geçirmesi sağlanacak. Orada yapmış olduğu tüm masraflar kendisinden de alınacak. Buda pandemi kurulunun kararlarından birisi. Vatandaşlara ceza kesiliyor. Ama biz vatandaşa ceza keserek değil, bilinçlendirmek için mücadele ediyoruz"ifadelerini kullandı. Vali Yırık’a denetimde, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ve kurum müdürleri eşlik etti.