Vali Yırık çiçek yerine bağışı önerdi  

Elazığ'ın yeni Valisi Erkaya Yırık, önceki gün görevine başladı.

Elazığ Valiliği görevine başlayan Vali Erkaya Yırık, çiçek gönderilmemesini isteyerek, Mehmetçik ve Milli Eğitim Vakıflarına bağış yapılmasını önerdi.

Görevine başlayan Vali Yırık, tebrik, kutlama ve hayırlı olsun dilekleriyle çiçek ve çelen gönderilmemesini isteyerek bağışta bulunulmasını istedi.

Makama tebrik,kutlama,hayırlı olsun dilekleriyle çiçek,çelenk gibi gönderme nezaketinde bulunanların yapılacak harcama bedelini Mehmetçik veya Milli Eğitim Vakfı’nın ilgili banka hesap numaralarına bağışlanmasının daha faydalı olacağı kanaatinde olduğunu belirten Vali Yırık, ince ve anlamlı davranışlarından ötürü herkese de teşekkür etti.