Vali Usta’dan 33 şehit anıtına ziyaret

Yayladere ilçesine ziyaretlerde bulunan Bingöl Vali Ahmet Hamdi Usta, dönüş yolunda PKK’lı teröristler tarafından 24 Mayıs 1993’te şehit edilen 33 asker anıtını ziyaret ederek dua etti.

Yayladere ilçesine ziyaretlerde bulunan Bingöl Vali Ahmet Hamdi Usta, dönüş yolunda PKK’lı teröristler tarafından 24 Mayıs 1993’te şehit edilen 33 asker anıtını ziyaret ederek dua etti.Göreve başladığı günden bu yana ilçe ve köy ziyaretlerini sürdüren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yayladere ilçesini gitti. Yayladere ilçesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp tarafından karşılanan Vali Usta, ilçe hakkında brifing aldıktan sonra diğer kurumları ziyaret etti. İlçede vatandaşların çay ikramını geri çevirmeyen Vali Usta, vatandaşlar ile çay içip sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.Vali Usta ilçeden dönüş yolunda Bingöl-Elazığ Karayolu Bilaloğlu köyü mevkiinde, 24 Mayıs 1993’te sivil ve silahsız şekilde otobüsle usta birliklerine seyahat ederken, PKK’lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp şehit edilen 33 asker anıtını ziyaret etti. Vali Usta, şehitler için dua ederken sosyal medya hesabından ’Ruhları şad, mekanları cennet olsun’ mesajı paylaştı.