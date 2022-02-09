Başkan Yasin Yılmaz, Vali Dr. Ömer Toraman’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi:“Elazığ Valimiz Dr. Ömer Toraman bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Belediyemiz tarafından beldemize kazandırdığımız projelerimizi Sayın Valimize anlatarak, beldemizin ihtiyaç duyduğu projelerle ilgili Sayın Valimizle görüş alışverişinde bulunduk. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Valimize belde sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum.”
Güncel
Giriş Tarihi : 09-02-2022 15:44 Güncelleme : 09-02-2022 15:44
Vali Toraman’dan Yurtbaşı Belediyesi’ne ziyaret
Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman Yurtbaşı Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Yasin Yılmaz ve Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.