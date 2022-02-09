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Vali Toraman’dan Yurtbaşı Belediyesi’ne ziyaret

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Vali Toraman’dan Yurtbaşı Belediyesi’ne ziyaret

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman Yurtbaşı Belediyesi’ni ziyaret ederek, Başkan Yasin Yılmaz ve Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.