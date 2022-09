Vali Toraman'dan internet medyasına veto!

Elazığ Valiliği bünyesinde Vali Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'nda İlin her kesiminde davetlerinin katıldığı ancak Elazığ'da yayım yapan İnternet Haber Sitelerinin davet edilmemesi imtiyaz sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Elazığ Valiliği bünyesinde Vali Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu'nda ilin her kesiminde davetlerinin katılması memnuniyet oluştururken basın camiasında sadece televizyon ve gazetelerin davet edilerek Elazığ'da yayım yapan internet haber siteleri'nin davet edilmeyerek görmezden gelinip yok sayılması imtiyaz sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Gerek Elazığ'ın sorunlarının çözümü noktasında, gerek tanıtımı noktasında mesai mefhumu gözetmeden televizyon ve gazeteler gibi gecesini gündüzüne katarak yayın yapan internet haber siteleri bir kez daha görmezden gelindi.

Halbuki kitlesel olarak bakıldığında internet haber sitelerinin, televizyon ve gazetelere nazaran daha çok kitlelere ulaşabilen, vatandaşın ve şehrin sesi olma yolunda diğer mecralara göre her zaman 1 adım önde olan, kamu/kurum ve kuruluşların çalışmalarını yakından takip ederek hemen hemen tüm platformlarda yayımlanması noktasında daha çok kitlelere ulaşma potansiyeline sahip internet haber sitelerinin varlığını bir türlü kabulllenemeyen bir davranış ile yine karşı karşı karşıya kalındı. Sayın Valimize hatırlatmak isteriz. Cumhur ittifakı bu konuyla alakalı detaylı bir çalışma yapmış hatta sosyal medya düzenlemesi ve internet haber siteleri ile ilgili bir taslak TBMM'ye sunulmuştu. Çok yakında TBMM'den geçecektir. Elazığ'ın mülkü amiri statüsünde olan Valilik makamının internet haber sitelerini görmezden gelerek, yok statüsünde davranması kafalarda ister istemez soru işaretleri oluşmasına ve "Sayın Valim bizde varız" söylentilerine neden oldu.

Şehirde, Elazığ Valiliği bünyesinde, Vali Bey ve Eşi tarafından "30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu" düzenleniyor. Günler öncesinden program yapılmış, davetliler listesi hazırlanmış, ilgili yerlere davetiyeler gönderilmiş, hatta üstüne telefon bile açılmış. Buraya kadar herşey güzel ve Elazığ'ın basın sektörüde tek tek davet edilmiş, ancak Sayın Vali Bey'e şunu hatırlatmak isteriz şehirde yayın yapan sadece televizyon ve gazeteler değil, kabul etseniz de etmeseniz de bu şehirin 100'ün üzerinde yayın yapan bir internet haber sitesi platformu var. Mesele o resepsiyona katılma meselesi değil, mesele her seferinde internet haber sitelerinin görmezden gelme meselesidir. Umursanmazlık meselesidir. Bizler Elazığ'da yayın yapan internet haber siteleri yayımcıları olarak "Büyüklük davet etmektir, küçüklük gelmemektir." Düsturunu Sayın Valimize hatırlatmak isteriz.