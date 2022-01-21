Vali Toraman yani kar yağışına karşı uyardı

Elazığ Valisi Toraman, vatandaşları beklenen yeni kar yağışına karşı uyardı Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, beklenen yeni kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Elazığ’da Salı ve Çarşamba günü etkili olan kar yağışının ardından hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman sosyal medyadan yaptığı açıklamada karın Elazığ’da önümüzdeki günlerde tekrar etkili olacağını hatırlatarak vatandaşları uyardı.

TORAMAN: LÜTFEN TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM

Dr. Toraman açıklamasında, “İlimizin cumartesi gününden itibaren tekrar kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Cumartesi günü hafif olarak başlayacak olan kar yağışı, cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren zaman zaman yoğunluğunu artıracak. Pazar günü ise kuvvetli kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir. Yeni kar katmanı özellikle yüksek ve kırsal kesimlerde çığ tehlikesini artırmaktadır. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım” dedi.