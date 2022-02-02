Vali Toraman şampiyonları ağırladı  

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde birinci olan Miraç Melih Topuz ile Kick-Boks Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren Buse Özgür, Emre Akçiçek ve Hamza Kendircioğlu’nu makamında kabul etti.
Ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarıdan dolayı antrenör ve milli sporcuları tebrik eden Vali Dr. Toraman, başarılarının devamını diledi. Kabulün sonunda ödül alan sporculara çeşitli hediyeler veren Vali Dr. Toraman, hatıra fotoğrafı çektirdi.