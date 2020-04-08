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Giriş Tarihi : 08-04-2020 21:56

Vali Oktay yazdığı şiiri paylaştı ‘Evde kal Elazığ’ mesajı verdi   

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yazdığı şiiri Elazığlı vatandaşlara okuyarak "evde kal" çağrısında bulundu.  

Vali Oktay yazdığı şiiri paylaştı ‘Evde kal Elazığ’ mesajı verdi   

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüs nedeniyle tüm tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ile 65 yaş üstündekilerin sokağa çıkmaları kısıtlanması ve kent genelinde birçok kişinin de kendi istediğiyle eve çekilmesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı. Evlerinde korona virüsünden korunan vatandaşlar için Vali Çetin Oktay Kaldırım kendi kaleme aldığı ve Elazığlılara armağan ettiği şiirini sosyal medya hesabında paylaştı. 

“SİZ İÇERİDE KALIN DİYE ŞİİR YAZDIM VE OKUDUM”

Vali Çetin Oktay Kaldırım okuduğu şiiri, "Siz içeride kalın diye şiir yazdım ve okudum. Gakgom, sen asilsin, devletine, bayrağına candan bağlısın. Vatan söz konusu olunca her şeyi bir kenara bırakırsın. Bugün de devletimiz, milletimiz, geleceğimiz için tedbirlere uyma günü. Elazığ'ım yine üstüne düşeni yapacaktır” sözleriyle sosyal medyadan paylaşım "evde kal" Elazığ diyerek tamamladı.

ETİKETLER: elazığ valisi çetin oktay kaldırım elazığ valisi şiir
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