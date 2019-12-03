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Giriş Tarihi : 03-12-2019 10:13

Vali öğrenci servisinde!

Vali Tuncay Sonel, yatılı okulda okuyan öğrencileri misafir etti.

Vali öğrenci servisinde!

İlçeden gelen çocukları misafir eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, öğrencilerin bir kısmını makam aracıyla, kendisi de diğer öğrencilerle servis minibüsüyle  sinemaya gitti.

Çemişgezek Yatılı Bölge Ortaokulu’nda eğitim gören 61 öğrenciyi Vali Tuncay Sonel, kent merkezine davet ederek misafir etti. İlk önce öğrencileri makamında ağırlayan Vali Sonel'in makam koltuğuna  da öğrenciler oturdu. Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Sonel, daha sonra hizmete sundukları park, bahçe ve oyun alanlarını gezdirdi. Yeni tamamlanan Tunceli Müzesini de gezen öğrenciler, daha sonra Munzur Nehri manzarasında Vali Sonel ile birlikte yemek yedi. 

Makam aracına çocukları bindiren Sonel,  kendisi diğer öğrencilerle birlikte servis minibüsüne binerek sinemaya gitti. Yaklaşık 90 dakikalık filmi çocuklarla birlikte izleyen Sonel, filmin sonunda çocuklara spor malzemeleri hediye ederek ilçeye uğurladı. Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Vali Sonel’e yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

ETİKETLER: tunceli valisi tuncay sonel
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