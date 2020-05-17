Vali kaldırım meydan okudu!

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım belediye başkanına meydan okudu.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba'ya meydan okudu.

Vali Kaldırım, 2019 yılında Karakoçan ilçesini ziyaret ederek, tarlada çalışan bir çiftçiyle sohbet etmiş, tırpan ile ot biçmişti. Vali Kaldırım'ın tırpanla ot biçerken çekilen görüntüsü, sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Geçen yıl çekilen görüntüyü sosyal medya hesabından yeniden paylaşan Vali Kaldırım, Karakoçan Belediye Başkanı Ayhan Akbaba'ya tırpan biçme çağrısında bulundu.

Vali Kaldırım, "Kıymetli Başkanım Ayhan Akbaba; Geçen yıl ki tırpan biçme çağrını unutmadım.

Geçen yıl bu videodan sonra karşıma çıkamamıştınız. Tırpan biçme mevsimi yaklaşıyor...

Bu yıl var mısın?" ifadelerine yer verdi.