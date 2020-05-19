Vali Kaldırım esnafları kırmadı

Konfeksiyoncu esnafı, işletmelerini bayrama kadar saat 23.00’e kadar açık tutabilecek.

BAŞKAN ULAŞ’TAN VALİ KALDIRIM’A TEŞEKKÜR

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, “Esnafın zor günler geçirdiğini ve bundan dolayı konfeksiyoncu esnafının bayrama kadar işletmelerini saat 23.00’e kadar açık tutmalarını için yetkilerden destek istemiştik bu girişimimiz olumlu sonuçlandığını” söyledi.

Başkan Ulaş; Desteklerinden dolayı Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldım’a teşekkür ederek “ Sayın valimiz gerçekten ‘esnaf dostu’ dedi.

Esnafların gerekli ve gerekli tedbirleri alarak işyerlerini bayrama kadar saat: 23.00’e kadar açık tutabileceklerini ifade eden Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş, “Bizler esnafımızın zor durumda olduğu ve işletmelerini bayrama kadar saat 23.00’e kadar açık tutmalarını istemiştik. Yetkililerimiz bu talebimizi olumlu karşıladılar buda bizleri çok mutlu etti. Ben şahsım ve esnaflarım adına talebimize olumlu karşılık veren başta sayın Valimize ve yetkililerimize teşekkür ederek şükranlarımı sunuyorum. Ben şimdiden tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.