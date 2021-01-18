Vali Erkaya Yırık'tan mahalle ziyareti  

Elazığ Valisi Erkaya Yırık,Aksaray mahallesinde ziyaretlerde bulunup, vatandaşları dinledi.

Vali Erkaya Yırık, mahalle ziyaretleri kapsamında merkeze bağlı Aksaray Mahallesi'ne gitti. Vali Yırık'a, Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, ve Genç Kızılay Gönüllüler Başkanı Fatih Bozkurt ve gönüllüler eşlik etti. Mahallede ikamet eden depremzede ve ihtiyaç sahibi vatandaşların tek tek evine uğrayan Vali Yırık, onların talep ile isteklerini dinledi. Çözüm noktasında ilgili yerlere gerekli talimatları veren Vali Yırık, çocuklarla da yakından ilgilendi.