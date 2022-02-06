‘Vali beyin böyle bir olaya geçit vermeyeceğine inanıyoruz’

Elazığ Valiliğine istisnai kadro ile özel kalem atamasına tepki gösteren İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, yapılan uygulamanın kamu vicdanını yaraladığını ifade etti.

İyi Parti il Başkanı Servet Gürgözeler, konu ile ilgili şunları söyledi: “Basın yayın organlarında yer alan Elazığ valiliğine istisnai kadro ile Özel kalem ataması yapıldığı yönündeki haberleri üzüntü ile okudum. Ülkemizde milyonlarca işsiz gencimiz, 657 kapsamında devlet memur olmak için yıllarca alın teri döker, kurslara giderken bir siyasi partinin her kademesinde görev yapan bir ismin devlet memuru yapılması vicdanları yaralamıştır. Göreve geldiği günden beri devlet adamlığı vasfı ve adil yönetim anlayışı ile halkımızın takdirini kazanan Sayın Valimiz Ömer Toraman’ın böyle bir olaya geçit vermeyeceğine inanıyoruz. Böylesi bir atamanın hem devlete güveni hem kamu görevlilerine olan itimadı hem de adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerini zedeleyeceğine inanıyoruz” dedi.