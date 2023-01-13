‘Vali Bey randevumuza bir buçuk aydır geri dönüş yapmadı’

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı “Artan hırsızlık olaylarını görüşmek istediğimiz Vali Bey randevumuza birbuçuk aydır geri dönüş yapmadı” dedi

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, Elazığ`da artan hırsızlık olaylarından dolayı vatandaşların şikayetlerini, Elazığ Valisi Ömer Toraman`a iletmek için birbuçuk ay önce randevu talebinde bulunulduğunu ve bu zamana kadar kendilerine bir geri dönüşün olmadığını belirtti.

HÜDA PAR Elazığ İl Başkanı Yasin Kavaklı, Kasım ve Aralık ayında yaşanmış olan hırsızlık olayları vatandaşımızı ciddi şekilde rahatsız ettiğni, HÜDA PAR İl Teşkilatı olarak bu mağduriyeti yaşayan vatandaşları ziyaret ettiklerini ve bu sorun ve sıkıntıları teferruatlı bir şekilde dinlediklerini belirtti.

“Elazığ Valisi randevumuza geri dönmeyince bizlerde bu sorunların çözümü için kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Sözlerinin devamında Kavaklı, “Bu sorunların çözülmesi için Vali Bey'den randevu talep ettik. Ancak bir buçuk aya yakındır bu talebimize geri dönüş olmamıştır. Bizler de bu durumun düzelebilmesi için kamuoyuna bu sorunları paylaşıyoruz. Gözebaşı köyünde yaşanan hırsızlık olayları maalesef neticeye kavuşmamıştır. Hırsızlar yakalanmamış, vatandaşın mağduriyeti giderilmemiştir. Bu da yetmezmiş gibi aynı köye birkaç hafta sonra tekrar hırsızlık olayı yaşanmış ve tabiri caiz ise çalamadıkları malı çalamadıkları eşyaları çalma girişiminde bulunmuşlardır. Sürsürü Mahallemizde ise yazlık evlerimizde hırsızlık olayları yaşanmıştır. Daha sonrasında kamuoyuna düşen ve basında yer alan bir vatandaşımızın işine gitmeyerek hırsızlık bekçiliği yaptığı paylaşılmıştır. Bardağı taşıran son damla ise Kesrik Mahallesinede 85 yaşında olan bir amcamızın darp edilip şu anda yoğun bakımda olmasıdır. Evet artık hırsızlar evde para bulamayınca, yaşlılarımızı da darp edecek seviyeye gelmişlerdir. Vatandaşlarımızı dinlediğimizde bizlere şunları dile getirdiler. ‘Hırsızlar yakalanmayınca veya bir Kapıdan girip diğer kapıdan çıktığını görünce, açıkça adalete olan güvenimiz zedelenmiştir.’ ifadelerini kullanmaktadırlar.” dedi.

“VATANDAŞIN EVİNİ YAĞMALAYAN HIRSIZLARIN YAKALANDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ.”

Çözüm önerilerini sıralayan Başkan Kavaklı, “Hırsızların Elazığ`ı mesken edinmelerinin önüne geçilmesini talep ediyoruz. Kamera ve mobesa sisteminin sağlıklı hale getirilmesini istiyoruz. Gece bekçilerinin sayısı yetersiz ise, Bu sayının artırılmasını talep ediyoruz. Vatandaşın evini yağmalayan hırsızların yakalandıktan sonra serbest bırakılmasının önüne geçilmesini istiyoruz. Güvenlik zaafiyetini ortadan kaldırabilmek için yapılması gereken işleri bir an önce devreye sokmalı atılması gereken adımlar bir an önce atılmalıdır.” dedi.

