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Giriş Tarihi : 31-03-2020 00:02

Vali, Başkan ve Rektör maaşlarını bağışladı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına ülke genelinden olduğu gibi Elazığ'dan da  destekler geldi.

Vali, Başkan ve Rektör maaşlarını bağışladı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye  Başkanı Şahin Şerifoğulları 3, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla katılarak destek oldu.  

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım 2, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu. FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1 maaşıyla destek verdi.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın başlattığı ‘MilliDayanışmaKampanyasına’ bende 2 aylık maaşımı bağışlayarak aziz şehirimizin desteğini başlatıyorum”  dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise sosyal medya hesabında “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın başlattığı ‘MilliDayanışmaKampanyasına’ bende 3 aylık maaşımı bağışlıyorum”diyerek desteğini verdi. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'da 1  aylık maaşını bağışlayarak, katkıda bulunduğunu açıkladı. Öteyandan  kentte bazı iş adamları, ilçe ile belde belediye başkanları da nakdi ve maaş bağışında bulunduklarını açıklamaya başladı.

ETİKETLER: miili dayanışma kampanyası
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