Vali Akkoyun memleketi Elazığ’da yaşanan depremi simülasyon tırında birebir yaşadı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, memleketi Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremi öğrencilerle birlikte kurulan deprem simülasyon tırında birebir yaşadı.

Vali Tuncay Akkoyun, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada kurulan deprem simülasyon tırına minik öğrenciler ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte binen Vali Akkoyun, 2020 yılında memleketi olan Elazığ’da yaşanan ve 24 saniye süren 6,8 büyüklüğündeki depremi birebir yaşadı.

“RABBİM BİR DAHA ÜLKEMİZİN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE AFETLER GÖSTERMESİN"

Gazetecilere açıklamada bulunan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, “13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü münasebetiyle bugün Karaman’da afet risklerini azaltma temasıyla bazı etkinlikler yapılıyor. Aynı zamanda da burada bir simülasyon ile öğrenciler ve vatandaşlarımıza bir deprem anında neler hissedileceğini ve bu deprem anında neler yapılması gerektiğiyle ilgili uygulamalı eğitimler veriliyor, vatandaşlarımızın bunları yaşayarak anlaması ve uygulaması anlamında bir dizi çalışmalar yapılıyor. Türkiye malum deprem bölgesi, bizlerin her an depreme hazır olması gerekiyor. Gerek evlerimizde gerek iş yerlerimizde, evlerimizdeki eşyalarımızın güvenli bir şekilde yerleştirilmesi, deprem çantası ve diğer tedariklerin hazırlanması noktasında bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Bu anlamda bizler de bu bilincin, duyarlılığın, farkındalığın oluşması daha da güçlenmesi adına zaman içerisinde yıl içerisinde çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızın yaşayarak daha fazla öğrenebileceği, bilincin artırılacağı etkinlikler yapıyoruz" dedi. AFAD Başkanlığının bu anlamda ciddi çalışmalar yaptığını da söyleyen Vali Akkoyun, “Bizler de AFAD İl Müdürlüğümüz bünyesinde bu çalışmaları ilimizde gerçekleştiriyoruz. Deprem simülasyon tırımızda öğrencilerimizle birlikte 2020 yılında Elazığ’da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin birebir aynısını yaşadık. Rabbim bir daha ülkemizin hiçbir yerinde böyle afetler göstermesin. Benim için de çok anlamlıydı. Bu vesileyle Elazığ depreminde vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah ülkemizin hiçbir şehri ve bölgesi bu tür afetlere maruz kalmaz. Ama bizler her an olacakmış gibi hazır ve tedbirli olmalıyız. Bu anlamda AFAD başta olmak üzere kamu kurumlarımız gerekli bütün bilgilendirmeleri ve uygulamaları gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

“DEPREM SİMÜLASYON TIRIMIZ 1 HAFTA BOYUNCA KARAMAN’DA OLACAK”

AFAD İl Müdürü Şerife Han, “Deprem simülasyon tırımız bu hafta Karaman’da. Bu tırlardan Türkiye’de 4 tane var, birisi İstanbul’da, 3’ü de gezici olarak tüm illerimizde dolaşıyor. Özellikle 13 Ekim Risk Azaltma Günü nedeniyle davet ettik. Bu simülasyon tırımızla özellikle depremi çok yaşayan bir ülke olarak deprem anı, öncesi ve sonrasında yapılacakların anlatılması noktasında daha etkin farkındalık oluşturmak için simülasyon tırlarımızı kullanıyoruz. Bizim ilimizde risk az demeye gelmiyor“ dedi.

Depremi simülasyon tırında birebir yaşayan Efsa Yardımcı ise, “Sallanırken biraz korktum. Gerçek deprem oluyormuş gibi hissetim ve hemen sıranın altına girdim" diye konuştu. İrem İldeniz de, “Böyle binince bayağı sallandı. Ben indikten sonra halen yer sallanıyormuş gibi hissediyorum” şeklinde konuştu. Vali Akkoyun, etkinlik çerçevesinde minik öğrencilere yapboz ile boyama kitapları hediye etti.