Vakıfbank şubesinin taşınmasına tepki!

Elazığ Sanayi Sitesinde bulunan Vakıfbank Şubesinin taşınmasına Sanayi Sitesi esnafları tepki gösterdi.

Sanayi Sitesinde bulunan 3 kamu bankası şubesi arasında yer alan Vakıfbank Şubesinin siteden taşınması sanayi sitesi esnafları tepki göstererek “Bankada bir işimiz olduğu zaman çarşıya mı gideceğiz” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çulha, “Sanayi Sitemizde bulunan Vakıfbank Şubesinin taşınması bizleri derinden üzmüştür bu konuda devlet yetkilerimizden destek bekliyoruz” dedi.

“BANKANIN TAŞINMASI ESNAFIMIZI VE VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR EDER”

Akın Çulha, “Sanayi sitemizde bulunan 3 kamu bankası arasında yer alan Vakıfbank şubesi Sanayi Sitesindeki şubesini aldığı kararla taşıyor. Bu karara anlam veremiyoruz. Sanayi Sitesi insan yoğunluğu olarak Elazığ’ımızın en yoğun yeri. Bankalar tek sanayi sitemize hizmet vermiyorlar. Sanayi Mahallemize ve çevre mahallere de hizmet veriyor. Esnaflarımız ve vatandaşlarımız bankada işi olduğu zaman işini gücünü bırakacak çarşıya gelip banka işini mi halledecek. Ben yetkilerimizden bu soruna acil çözüm bulmalarını istiyoruz. Bizler site yönetimi olarak bu sorunun çözümü için gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz esnaflarımızın mağdur olmasını engellemeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.