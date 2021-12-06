Vakaların düştüğü Elazığ'da vatandaşlardan ‘kurallara uyalım’ çağrısı 

Elazığ'da korona virüs vaka sayılarında düşüş devam ederken, aşılanma oranında da artış sürüyor.

Vatandaşlar, kış aylarının gelmesiyle vakaların artmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Elazığ'da Covid-19 vakaları her geçen gün düşerken, aşılama ise artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en son açıkladığı 100 bin kişide bir haftalık korona virüs vaka tablosunda da vakalar 100 binde 107,15’e kadar düşmüştü. Vakaların düşüşe devam ettiği ilde aşılama hızı da aynı oranda artışa devam ediyor. Aşılama oranı 67,3 olan kentte vatandaş, kış aylarının gelmesiyle vakaların artmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Herkesin aşı olması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Elazığlı vatandaşların biraz daha kuralcı olduğunu belirten Serkan Gülten, “Elazığ insanları biraz daha dikkatli. Elazığlılar haberleri dikkatli izliyor. Maske ve temizlik kurallarına uyuyor. Ben aşımı yaptım. Bence aşılar etkili, aşının insan sağlığı üzerinde faydası çok fazla. Hem gribal enfeksiyonları, hem Covid-19 hem de insanların bağışıklıklarını güçlendiriyor. Ben bu konuda insanlara güveniyorum. Herkes de aşısını olsun. Kış aylarının gelmesiyle dikkat edilmezse Covid-19 vaka sayıları artabilir. Bu da herkesi etkiler. Vatandaşı da esnafı da herkesi etkiler. Belki ilerleyen süreçlerde tekrar sokağa çıkma yasağı da gelir. Herkes dikkat etsin. Bu konu gerçekten ciddi bir konu. Elazığlı biri olarak hemşerilerimizin kötü bir sonuçla karşılaşmasını istemem” şeklinde konuştu.

Vatandaşların kurallara uyması halinde düşüşün devam edeceğini aktaran Nehir Ağtaş, “İnsanların maske takması ya da aşıların etkili olmasından dolayı kaynaklanıyor. Ama çoğu yaşlıları görüyorum maske takmıyor. Ya da burunlarına indiriyorlar, sadece ağızları kapalı oluyor. Bu durumda Covid-19 yaşlılar için daha riskli olduğu için onlar daha çok etkileniyor. Kış aylarına girdik ama vatandaşlar kurallara uymazsa herkesin bildiği üzere vakalar artar ve yine kapanmalar ile yasaklar tekrar gelir. O yüzden herkes kurallara uymalı. Herkes maskesini taksın ve kurallara uysun” dedi.