‘Vaka sayıların yükselmesi esnafı endişelendiriyor’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, son günlerde COVİD 19 vaka sayılarında ciddi yükselişlerin olması esnafı endişelendirdiğini ifade ederek esnafların yeni bir kısıtlamayı kaldıramayacağını söyledi.

“MUTLAKA AŞI OLALIM”

Vatandaşların COVİD 19 aşısının mutlaka olması gerektiğini ifade eden Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, “Vatandaşlarımız ve esnaflarımız mutlaka COVİD 19 aşısı olmalıdır. Şuanda kısıtlamaların kalkmasıyla vaka sayıları artışa geçti. Vatandaşlarımız; sosyal mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat etmesi lazım. Yoksa vaka sayıları yükselmeye devam edecektir. Vatandaşlarımız tek kendi sağlıkları için değil diğer vatandaşlarımızın sağlığı için mutlaka kurallara uyması lazım maalesef bazı vatandaşlarımız bu kurallara uymuyor”.

“ESNAFIMIZ YENİ KISITLAMALARI KALDIRAMAZ”

Hakan Gökhan Erkal, “Vakalar gün geçtikçe artıyor. Bu durum esnafımızı tedirgin ediyor. Çünkü daha önce vaka sayıları artınca Devletimiz tarafından kısıtlamalar getirilmişti. Bu durum esnafımızı çok mağdur etmişti. Sektörümüzde tama kapanma olmamıştı ama kısıtlamalar olmuştu ve kısıtlamalar esnaflarımızı mağdur etmişti. Yeni kısıtlamaları esnafımız kesinlikle kaldıramaz”

“ODAMIZ ESNAFIMIZI AŞILAMADA YARDIMCI OLMASI LAZIM”

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkan Adayı Hakan Gökhan Erkal, Odamıza kayıtlı 2 bine yakın esnafımız var. Aşı olamayan esnaflarımızı odamız tarafından bire bir görüşme sağlayarak onları aşı konusunda ikna etmesi gerekmektedir. Aşı olmak isteyen esnaflarımızı, araçları yoksa mutlaka odamız tarafından esnafımıza araç tahsis etmesi gerekmektedir. Odamız bunun için var yoksa tek oda aidat toplamak için kesinlikle yoktur. Şimdiye kadar odamız tarafından bu konuda çalışma yapılmadı. Ben bir kez daha vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza mutlaka aşı olması gerektiğini söylüyorum hijyen kurallarına uyulmasını rica ediyorum” dedi.