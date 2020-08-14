Anasayfa

Güncel

Vaka sayıları artıyor! 600 kişi karantinada

Güncel

Vaka sayıları artıyor! 600 kişi karantinada

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 ile mücadele sürerken, bazı bölgelerde de vaka artışı dikkat çekiyor.