Elazığ’ın Kovancılar ilçesinden korana virüse (Covid-19) 148 kişinin yakalandığı, temaslı 600 kişinin ise karantinada olduğu öğrenildi. Maske kullanımının zorunlu olduğu kentte Kovancılar ilçesinde son günlerde Covid-19 vakaları arttığı bildirildi. Bugün itibariyle 148’i pozitif toplam temaslı 600 kişinin karantinada olduğu öğrenildi. İlçede yetkililer, son bir günde vaka sayısının büyük oranda artmasının sebebinin düğünlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması olduğu değerlendirdiği ve uygulama ile uyarılar yapıldığı kaydedildi.Özellikle düğünlerde, alınan tedbirlere uyularak, maske ve sosyal mesafe kurallarına azami riayet edilmesinin önemine dikkat edilmesi istendi.
Güncel
Giriş Tarihi : 14-08-2020 23:53 Güncelleme : 14-08-2020 23:53
Vaka sayıları artıyor! 600 kişi karantinada
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Covid-19 ile mücadele sürerken, bazı bölgelerde de vaka artışı dikkat çekiyor.