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Giriş Tarihi : 11-04-2020 00:02   Güncelleme : 11-04-2020 00:30

'Uzun süre evde kalmaya hazır olun'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kendine ait Youtube kanalında salgına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

'Uzun süre evde kalmaya hazır olun'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu süreç ne kadar devam edecek?" sorusuna, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" yanıtını verdi.

Özlü, salgının Türkiye'de yükselme döneminde olduğunu belirterek, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun" dedi.

"BU SÜREÇ NE KADAR DEVAM EDECEK?"

Özlü, "Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya, "Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" şeklinde cevap verdi.

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